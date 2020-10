El primer aniversario del estallido social chileno

Miles de personas se congregaron para conmemorar el 18 de octubre trasandino. Hechos vandálicos empañaron la jornada.

La asistencia en Santiago ha sido la más masiva desde que se desató la pandemia en marzo pasado y, según cifras entregadas por la autoridad policial, serían alrededor de 35 mil personas las que se dieron cita, pero todos hablan de que la concurrencia fue mayor y se enmarca a una semana de la votación del Plebiscito Constituyente.

Desde temprano comenzaron a llegar a la salida de la estación de metro Baquedano, ahora bautizada Plaza de la Dignidad, el epicentro de las concentraciones. Las personas con banderas de Chile, vestidas con camisetas de diversos equipos de fútbol y en familia asistieron consignando la famosa frase “Chile despertó”. El uso de mascarillas fue mayoritario, pero falló la distancia social.

Ya entrada la tarde, los hechos vandálicos comenzaron a tomar protagonismo. En la mañana eran solo escaramuzas alejadas, la mayoría era una fiesta cultural, aunque con el pasar de las horas la situación se fue complicando y se daría una batalla campal entre fuerzas especiales y manifestantes.

Si el año pasado la situación complicada se vivió en el Metro, en esta oportunidad templos religiosos sufrieron las consecuencias de violentos encapuchados que quemaron la Iglesia de Carabineros, aunque fue controlado en parte por bomberos más tarde se reactivó y empeoraron los daños.

A escasos metros un nuevo grupo de antisociales comenzaron con barricadas y prendieron fuego a la Parroquia de la Asunción ubicada a escasas cuadras de Plaza Italia. Las llamas subieron de manera rápida hasta la cúpula donde estaba el campanario de este templo construido en 1876. Cabe destacar que estos hechos fueron condenados por los manifestantes que se desmarcaron por la actitud de los violentistas.

Ante esos hechos los obispos de Chile emitieron un comunicado expresando que la violencia no intimide nuestro anhelo de justicia para el país. “La inmensa mayoría de Chile anhela justicia y medidas eficaces que contribuyan a superar las brechas de desigualdad, no quiere más corrupción ni abusos, espera un trato digno, respetuoso y justo. Creemos que esa mayoría no apoya ni justifica las acciones violentas que causan dolor a las personas y familias, dañando a comunidades que no pueden vivir tranquilas en sus hogares ni trabajar, atemorizados por quienes no buscan construir nada, sino destruir todo”.

Por su parte el Presidente Sebastián Piñera, anunció una querella y llamó a la ciudadanía a condenar los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana, asegurando que se debe sancionar a los delincuentes y adelantó que se presentarán querellas criminales por los disturbios ocurridos en la jornada del 18 de octubre.

Una singular jornada que marcó el inicio de una semana donde los ojos estarán puestos en Chile, en el desarrollo del Plebiscito Constituyente, donde se espera que se pueda expresar con respeto, participar sin temor en democracia, concurriendo a la búsqueda del bien común.