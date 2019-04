El Parlamento británico vota una ley para prorrogar el Brexit

Una abrumadora mayoría votó a favor de obligar a la premier Theresa May negociar ante la Unión Europea una nueva fecha límite. Podría ser el 30 de junio.

El Parlamento del Reino Unido ha impuesto a la primer ministro Theresa May solicitar una prórroga a la salida de del país de la Unión Europea (conocida como Brexit), para evitar una salida abrupta, sin acuerdo, este 12 de abril.

Por 390 votos a favor, y 81 en contra, los legisladores establecieron que May deberá solicitar postergar el Brexit ante las autoridades europeas.

La Cámara Alta, por su parte, añadió una enmienda al texto según el cual no se exigirá una segunda votación para la fecha que la Unión Europea determine como límite para la salida del Reino Unido del bloque. Eso habría complicado las negociaciones puesto que lo que el Parlamento británico ha establecido es una ley que podría haber transformado en un accidente la postergación de haber necesitado de un nuevo voto del Legislativo.

El Gobierno de May propone que la fecha límite sea el 30 de junio y podría contar con el acuerdo del Parlamento. En ese caso ambos poderes podrían avanzar juntos en un proceso que no ha sido fácil. Dos veces el Parlamento ha rechazado la propuesta de May de Brexit. Por esa razón, los legisladores han asumido la tarea de llevar adelante el proceso, en algún modo marginando a la premier. Eso puede tener varias posibilidades, entre ellas que se decida mantenerse en la Unión Europea, pese al referéndum que motivó su salida.