El Movimiento de los Focolares y los abusos en Francia

El Movimiento de los Focolares publica los resultados de una investigación independiente sobre los casos de abuso sexual en Francia.

“No hay palabras adecuadas para expresar la conmoción y el dolor que siento por el daño causado por JMM a niños y adolescentes y –debo decir esto con grandísimo sufrimiento – no solo por él. A todas y todos ustedes, a cada una y cada uno personalmente, juntamente con el copresidente, Jesús Morán, y en nombre del movimiento de los focolares, les pido humildemente perdón”. Lo ha declarado Margaret Karram, presidente de los Focolares, después de examinar los resultados de la investigación realizada por un organismo externo e independiente sobre los casos de abusos sexuales que han implicado a un ex miembro consagrado del Movimiento de los Focolares en Francia. Al dirigirse a las víctimas, Karram agregó: “En este momento, todo mis pensamientos y mis palabras se dirigen a ustedes que han sufrido un crimen muy grave que en muchos casos les ha arruinado la vida”.

La investigación fue encomendada el 23 de diciembre de 2020 por los Focolares a la empresa británica GCPS Consulting, un organismo independiente cuya misión siempre ha sido ayudar a las instituciones a mejorar sus sistemas de prevención y denuncia de abusos. Para garantizar la integridad, la calidad y la fiabilidad del proceso de investigación y de sus resultados, el Movimiento de los Focolares también designó a Alain Christnacht, ex alto funcionario francés, como supervisor independiente, sin vínculo alguno con el Movimiento.

El organismo independiente ha recibido testimonios que cubren el período 1958-2020 y que muestran claramente que JMM es responsable de abusos a varios niveles al menos de 26 víctimas. Debemos reconocer –expresó Karram- que no obstante el bien que el Movimiento ha realizado a lo largo de su historia, en este ámbito hemos fallado en la vigilancia, en la escucha y en la acogida del grito de auxilio de muchos: esto ya no puede volver a ocurrir y está en total contradicción con los valores que el Movimiento de los Focolares, con su espiritualidad cristiana, está llamado a vivir. Me comprometo, en nombre del Movimiento de los Focolares, a responder con acciones, medidas de escucha, acogida y prevención, a las recomendaciones finales formuladas por la investigación independiente”.

Se puede leer todo el artículo en la página internacional del Movimiento de los Focolares

Fuente: Movimiento de los Focolares