El millonario Jeffrey Epstein esperará en la cárcel el proceso por prostitución de menores

El testimonio de dos víctimas abusadas a los 16 y 14 años revela que el acusado explotaba a docenas de menores.

Su fortuna valuada en 500 millones de dólares no impedirá que el magnate estadounidense Jeffrey Epstein espere en una cárcel ser procesado por explotar y abusar sexualmente de decenas de niñas. El testimonio de dos de ellas, abusadas cuando tenían 16 y 14 años, fue clave para convencer al juez de la peligrosidad social de Epstein y rechazar los arrestos domiciliarios en su mansión en Manhattan.

Hace diez años, Epstein fue condenado a 13 meses de cárcel tras admitir que prostituyó a una menor de edad. El pacto al que llegó con los fiscales del estado de Florida está bajo lupa. Sus defensores sostienen que desde 2005 no volvió a cometer abusos y que la fiscalía de New York lo acusa por encima del pacto firmado en su momento. Epstein firmó en ese entonces un acuerdo con la fiscalía de Florida a pacto de que aceptara haber prostituido a una menor. Sin embargo, nuevas evidencias indican que el millonario armó una red de prostitución y explotación de menores, trayéndolos también de otro estado, lo que se transforma en un delito federal, que no prescribe. Serían decenas las niñas abusadas y prostituidas por Epstein al tiempo que su pacto con la justicia no fue notificado a las víctimas. El fiscal de ese entonces, Alez Acosta, estaba a cargo de la secretaría de empleo del gobierno de Donald Trump, y tuvo que renunciar por el escándalo. Epstein mantiene una relación de amistad con el actual mandatario, así como la mantiene con el ex presidente Bill Clinton. Hoy un juez federal lo investiga, ante la aparición de fotos y documentos que indican el armado de red de explotación pedófila.

El acusado se declara inocente porque ese pacto le otorga inmunidad, habiendo ya pagado por su delito. Sin embargo, la fiscalía de New York tipifica un delito federal y un pacto que violó los derechos de las víctimas impidiendo presentar cargos federales, que están apareciendo en un número creciente y con cada vez más detalles de su red pedófila. Por otro lado, el fiscal general, también queda involucrado habiendo sido consultor del bufete de abogados que en ese entonces negoció el acuerdo. A medida que pasa el tiempo, aparece una red de favores que ha permitido a Epstein evadir la justicia gracias a su enorme patrimonio.