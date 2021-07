El frío atroz del domingo 4 de julio de 1976

Aquella madrugada los cinco palotinos fueron salvajemente asesinados en la Casa Parroquial, aledaña a la Iglesia de San Patricio. Fueron masacrados e impactados con armas de fuego que les destruyeron sus rostros.

Dos mensajes inscriptos en el piso determinaban la causa de las horrendas muertes. El primero se encontraba sobre la puerta de entrada a la habitación. Escrita con tiza blanca y de difícil lectura, decía: “Por…dinamitados…federal” y más abajo “Viva la Patria”.

Por investigaciones llegaron a la conclusión que la frase debía completarse con “Por los policías dinamitados de la federal”70, refiriéndose a un hecho que había ocurrido días previos al asesinatos de los palotinos.

Una segunda inscripción encontrada en el escenario del asesinato, sobre una alfombra de color roja y garabateado con tiza blanca, decía: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M”.

Estas iniciales significarían Movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo. Pero según lo difundido por las pesquisas policiales que se hicieron presente en el hecho, se traducía: Movimiento Socialista de Trabajadores Montoneros, ya que ellos atribuían el crimen a una organización terrorista subversiva.

El cinismo no conoció límites, junto a sus cuerpos, dejaron un poster de Mafalda, con el “palito de abollar ideas”, un mensaje metamafioso …

Alfie

Alfredo Kelly nació el 5 de mayo de 1933. Desde muy chico dejó a su familia para unirse a la orden de los palotinos y brindarse a su dedicación religiosa.

Indignadas por el pensamiento de Kelly, y sobre todo por una homilía que incomodó a un grupo de vecinas, éstas levantaron una lista de firmas en el barrio para que el sacerdote se fuera.

En plena dictadura militar, hacia fines de junio de 1976, Aflie Kelly pronunció el Sermón de las cucarachas: “Hermanos es sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino.

En todo el país surgen más y más de estos casos.

Hijos que no saben en dónde están sus padres.

Familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados.

Quiero ser bien claro al respecto: Las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas, para transformarse en cucarachas”.

Después de este sermón Kelly supo que había ido muy lejos. Sus presentimientos los asentó en su diario personal:

“He tenido profundas experiencias en la oración.

Durante la mañana me di cuenta de las verdaderas calumnias que están circulando acerca de mí. A lo largo del día he estado percibiendo el peligro que corre mi vida.

Creo que he estado más calmo y más tranquilo ante la posibilidad de la muerte”.

Fuente:

Natalia Dominguez, Natalia Juares y Paola Streintenberger – Santos y asesinos: El rol de la Iglesia Católica durante el Proceso de Reorganización Nacional – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Universidad Nacional de La Plata – pp 146-147