El desafío de la inteligencia artificial

Celebramos el simposio impulsado por el Pontificio Consejo para la Cultura y la Embajada de Alemania ante la Santa Sede, que abordó esta temática en Roma el jueves 21 de octubre. El objetivo de la reunión fue promover una mejor conciencia del profundo impacto cultural que probablemente tenga la IA en la sociedad humana.

El simposio contó con expertos de los campos de la neurociencia, la filosofía, la teología católica, el derecho de los derechos humanos, la ética y la ingeniería eléctrica.

Expertos del Allen Institute for Brain Science, Goethe University, Boston College y Google discutieron cuestiones relacionadas con la IA: puede esta reproducir la conciencia, desafíos filosóficos que implica, y consecuencias de la IA en relación con la doctrina católica.

El obispo Paul Tighe, secretario del Pontificio Consejo para la Cultura, habló con Radio Vaticana sobre el simposio.

P: ¿Puede hablarnos sobre los orígenes y el propósito de realizar este simposio conjunto?

Esta es una reunión que se planeó originalmente hace unos tres años, en un momento en que Alemania estaba a punto de asumir el liderazgo dentro de la presidencia de la Unión Europea. El embajador en ese momento estaba muy interesado en el trabajo que estaba haciendo el Consejo Pontificio, en términos de tratar de promover una comprensión más profunda y mejor de la cultura digital en general, pero en particular de las posibles implicaciones del surgimiento de la inteligencia artificial.

En nuestra conversación de cuando estábamos planeando esto antes de que el Covid interviniera y demorara todo, lo que realmente queríamos no era tanto centrarnos en las conclusiones éticas reales, sino promover una mejor conciencia del impacto que probablemente tendrá la IA en una amplia gama de actividades humanas.

El objetivo es tratar de comprender el impacto cultural y también alertar a las personas que quizás tengan roles en la formulación de políticas para tomar el liderazgo en la sociedad, y también en la Iglesia, para que piensen y estén alerta a lo que se avecina en el camino, lo que es emergiendo para nosotros. Creemos que la mayoría de la gente tiene una conciencia general de lo que es o podría ser la IA. No estoy seguro de qué tan desarrollado está con muchos de nosotros, pero hay una conciencia allí. Esto fue para comenzar a desentrañar implicaciones en tantos aspectos diferentes de nuestra vida: problemas sociales, problemas médicos, problemas políticos, problemas económicos.

La decisión final fue reunir a seis oradores bastante importantes que representan diferentes disciplinas con el fin de iniciar una conversación para informar al público. El simposio estuvo dirigido a personas que trabajan en otras embajadas, o en organizaciones estatales, o personas en el Vaticano que trabajan en departamentos.

El énfasis de la primera sección del encuentro, fue el abordaje sobre cómo la IA exige a repensar el significado de ser humanos. También preguntarse si la inteligencia artificial será capaz de reprogramarse y hacer cosas que en el pasado eran actividades eminentemente humanas. Se abordaron preguntas tales como. ¿Qué estamos aprendiendo sobre la conciencia? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Podrían las máquinas imitar eso y lograr los mismos resultados? ¿O hay algo diferente acerca de la conciencia humana sobre lo que debemos reflexionar?

El teólogo James Keenan, reflexionó sobre:

¿Cómo pensamos sobre la posibilidad de que la IA esté involucrada en situaciones de guerra? ¿Cómo podría transformar el mundo del trabajo? ¿Cómo pensamos la IA en un mundo que ya está marcado por la desigualdad, y la probabilidad de que la IA pueda aumentar esas desigualdades?

En la segunda parte, Michael Flaherty, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea abordó cuestiones de la IA y los derechos humanos. La intervención final estuvo a cargo de Clara Neppel, quien trabaja para el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, sobre cómo deben trabajar los ingenieros para asegurar que los productos que están desarrollando. sean una contribución positiva a los individuos humanos y a la sociedad humana.

P: Con los avances en la tecnología ahora, los desarrollos en esta área se están moviendo tan rápidamente, pero ¿tiene la esperanza de que haya voluntad y apertura por parte de la gente para dialogar sobre los problemas y ver las implicaciones, tanto positivas como potencialmente negativas?

Creo que lo positivo que estoy notando es que las personas que trabajan en el área, los tecnólogos, los desarrolladores, los científicos que a veces pueden estar bajo presión en sus propios entornos, tienen una gran conciencia acerca de la necesidad de ser más responsables y pensar en las posibles implicaciones de lo que están haciendo.

Muchas de las personas que han visto lo que sucedió en la cultura digital, las personas que desarrollaron algoritmos para facilitar la comunicación humana, ahora están descubriendo las dificultades de los problemas que resultan al confiar en que los usuarios utilizarían esos productos con fines nobles, cuando no siempre fue asi. Estamos empezando a hacernos preguntas sobre si hay ciertas cosas que sería mejor no desarrollar porque no podremos asegurarnos de que estén realmente al servicio de la humanidad.

P: ¿Diría que el público en general también está muy bien informado ahora en el sentido de que en la cultura popular, el cine, la televisión, los medios de comunicación se discuten cuestiones relacionadas con la IA y la gente es consciente de algunas de las preguntas más importantes que debemos hacernos?

Puedo ver un beneficio real en el hecho de que, particularmente la cultura popular, ha abordado cuestiones sobre inteligencia artificial y ha creado una variedad de películas. Algunas atemorizan innecesariamente a la gente sobre cosas que afortunadamente ni siquiera podríamos desarrollar. Creo que eso es algo que tenemos que decir, pero sirve para plantear el problema y para que haya una especie de cuestionamiento. Están surgiendo algunas respuestas interesantes provenientes del mundo de las artes. Creo que este verano o principios de febrero, hubo una publicación magnífica de Kazuo Ishiguro llamada «Klara and the Sun» que fue escrita desde la perspectiva de un compañero de inteligencia artificial, inteligencia artificial e interesante que se había desarrollado para ayudar a los niños. para lidiar con la soledad. Una inteligencia artificial que aprende a observar a los humanos y tiene casi como el niño ingenuo o extraterrestre (naturaleza), y revela mucho sobre la sociedad humana. Entonces, creo que lo que está diciendo es que antes de que nos preocupemos demasiado por la inteligencia artificial, debemos pensar cuáles son los valores reales que tenemos en la sociedad humana. ¿Cuáles son las cosas que hacen que valga la pena vivir la vida? ¿Cuáles son los tipos de amistad y relaciones que nos dan valor y valor en nuestras vidas, y cómo promovemos esos valores? En una entrevista dijo que su preocupación no es tanto que la inteligencia artificial se haga cargo, sino que de alguna manera los humanos se volvieran robots, porque en ese caso perderían su capacidad de ser verdaderamente humanos.

