El color del amor

En estos tiempos cuarenténicos, la humanidad anda con el cuore en la mano. Emergen sentimientos que estaban sumergidos: padres que les dicen a sus hijos cuánto los quieren, parejas que se pelean, para luego caer en abrazos profundos e infinitos.

Hermanos distanciados, que lentamente comienzan a ir en su búsqueda profunda. Amigos que buscan retomar el contacto para decirse “hola, quiero saber como estás”.

Un pequeño gran virus parece inocularnos contra la pandemia de la soberbia, antecesora de la indiferencia. Asoma entonces un juglar que nos canta las 40 …

En inifinidad de portales, asoma la imagen del ex presidente Carlos Menem, hombre de 90 años que se casará con quien fuera su esposa y madre de dos de sus hijos. Un hombre público, claro está, actual Senador Nacional por la provincia de La Rioja, un ser multimediático, que fue presidente durante dos períodos. Celebramos pueda llevar a cabo su unión civil, como así también la de todas las demás personas que lo hacen en forma consciente y voluntaria.

El 3 de junio de 1987 se aprobó en Argentina la Ley de divorcio vincular. En julio de 2010, el Congreso sancionó la Ley 26618 que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Son hechos de nuestra realidad, ¿cambió esto en algo el significado del amor?

No lo sé, pero frente a situaciones como las que transitamos Covid mediante, esa bella construcción emerge y se manifiesta dentro del género humano. Es importante rescatar miles de historias, abrir los oídos, y registrar infinidad de testimonios de amor de parejas, de familias, de amigos, de ámbitos diversos. Quiero decir no todas son conyugales.

Rescatamos la entrevista que le hicieran el viernes 17 de julio en Redacción 20 de Radio Chubut, a Graciela Lezcano de Pugh, quien estuviera al frente del Registro Civil Nª1 de Trelew durante 38 añitos.

Luego de escuchar a Copani y a la ex directora, me permito traer a un artista esloveno que construye el amor desde pequeñas piezas de mármol y busca incesantemente su color. No puedo describirlo, pero sí sentirlo …

¿Cúal es el color del Amor para vos?