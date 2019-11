El cambio climático y la esperanza de vida de los niños

La salud de la infancia ya está siendo condicionada por los efectos de las mutaciones climáticas. Una razón más para actuar con urgencia.

Un estudio global publicado en el Reino Unido por la revista médica The Lancet sobre la esperanza de vida ha encontrado que un niño nacido hoy, ya sea en Melbourne o Mumbai, enfrenta daños múltiples y de por vida a causa del cambio climático, creciendo en un mundo más cálido con riesgos de escasez de alimentos, enfermedades infecciosas, inundaciones y calor elevado, y al aumentar el número de eventos climáticos extremos y exacerbar la contaminación del aire.

Según el estudio, de no hacer nada para mitigar el cambio climático, sus impactos podrían sobrecargar a toda una generación con enfermedades y dolencias a lo largo de sus vidas. Los hallazgos relacionados con Australia fueron rastreados y publicados por el Medical Journal of Australia y son muy críticos con la posición actual del conservador gobierno federal Liberal-Nacional. Esos aspectos del estudio muestran que la falta de compromiso del gobierno federal con la salud y el cambio climático ha dejado a los australianos en un riesgo significativo de enfermedad a causa del calor, incendios y fenómenos meteorológicos extremos, y se requiere una acción nacional urgente para prevenir daños y muertes y así aumentar la esperanza de vida.

“Los niños son particularmente vulnerables a los riesgos para la salud de un clima cambiante”, dijo el Dr. Nick Watts, quien codirigió el estudio The Lancet Countdown on Health and Climate Change. “Sus cuerpos y sistemas inmunes todavía se están desarrollando, dejándolos más susceptibles a las enfermedades y los contaminantes ambientales”, dijo Watts. El experto advirtió que el daño a la salud en la primera infancia fue “persistente y generalizado”, y tuvo consecuencias para toda la vida. “Sin la acción inmediata de todos los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las ganancias en el bienestar y la esperanza de vida se verán comprometidas, y el cambio climático definirá la salud de toda una generación”.

La introducción de políticas para limitar las emisiones y limitar el calentamiento global vería un resultado diferente. Un niño nacido hoy vería el fin del uso del carbón en Gran Bretaña, por ejemplo, en su sexto cumpleaños, y el mundo alcanzaría emisiones netas cero para cuando cumplieran 31 años.

En Australia se evaluaron en 31 indicadores divididos en cinco grandes secciones: impactos del cambio climático, exposiciones y vulnerabilidad; adaptación, planificación y resiliencia para la salud; acciones de mitigación y cobeneficios de salud; finanzas y economía; y compromiso público y político. El informe encontró que, si bien se habían logrado algunos progresos a nivel de los gobiernos estatales y locales, “el parlamento federal australiano sigue sin involucrarse con la salud y el cambio climático, y Australia se desempeña mal en muchos de los indicadores en comparación con otros países desarrollados”; por ejemplo, es uno de los mayores exportadores netos de carbón del mundo y su generación de electricidad a partir de fuentes bajas en carbono es baja.

“También encontramos una exposición cada vez mayor de australianos a las olas de calor y, en la mayoría de los estados y territorios, continúa elevando las tasas de suicidio a temperaturas más altas”, escribieron los autores, dirigidos por el profesor asociado Paul Beggs del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad Macquarie.

“Como resultado directo de este fracaso, concluimos que Australia sigue teniendo un riesgo significativo de disminución de la salud debido al cambio climático, afectando la esperanza de vida de la población y que se requiere urgentemente una acción nacional sustancial y sostenida para evitar esto. Este trabajo es urgente”.

La portavoz de Médicos para el Medio Ambiente de Australia, Dra. Arnagretta Hunter, estuvo de acuerdo en que Australia estaba mal preparada para el desafío del cambio climático en la salud. “Los médicos de Australia ya están viendo múltiples efectos en la salud por el cambio climático”, dijo el Dr. Hunter, cardiólogo.

En 2019, la Asociación Médica Australiana, Médicos por el Medio Ambiente de Australia y la Asociación Médica Mundial reconocieron el cambio climático como una emergencia de salud. La Dra. Ingrid Johnston, oficial superior de políticas de la Asociación de Salud Pública de Australia, dijo que las prioridades de la industria de los combustibles fósiles se habían adelantado a la salud de los australianos.

“Nadie puede negar que el cambio climático plantea riesgos significativos inmediatos, a mediano y largo plazo para la salud de los australianos y las comunidades de todo el mundo”, dijo.

“Y, sin embargo, el gobierno parece creer que el cambio climático no es un problema de salud convencional. Esto es trágicamente incorrecto. Los problemas no pueden ser aislados”.

El Dr. Johnston dijo que la Asociación de Salud Pública de Australia quería un foro de salud y cambio climático del Consejo de Gobiernos Australianos (COAG) compuesto por ministros responsables de la salud, el medio ambiente, la energía y otras carteras.

Reuters informa que el estudio Lancet es una colaboración de 120 expertos de 35 instituciones, incluida la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el University College de Londres y la Universidad Tsinghua de China.

En un camino de “negocios como siempre”, con poca acción para limitar el cambio climático, descubrió que, en medio del aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos, los niños serían vulnerables a la desnutrición y el aumento de los precios de los alimentos, y los más propensos a sufrir aguas más cálidas y climas que aceleran la propagación de enfermedades infecciosas como el dengue y el cólera.

Según los investigadores, una de las amenazas para la salud más inmediatas y duraderas del cambio climático fue la contaminación del aire.

Pidieron medidas urgentes para reducir la contaminación interior y exterior mediante la introducción de combustibles y vehículos más limpios, y políticas para fomentar el transporte seguro y activo, como caminar y andar en bicicleta.

La OMS dijo que a nivel mundial en 2016, siete millones de muertes se debieron a los efectos de la contaminación del aire en el hogar y el ambiente. La gran mayoría de estos se encontraban en países de bajos y medianos ingresos.

“Si queremos proteger a nuestros hijos, debemos asegurarnos de que el aire que respiran no sea tóxico”, dijo la Dra. Sonja Ayeb-Karlsson, especialista mundial en salud de la Universidad de Sussex en Gran Bretaña, que trabajó en el estudio Lancet.