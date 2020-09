El buscador oportuno

En pleno siglo XXI, el buscador de Internet es casi un integrante de la familia.

Desde los párvulos más pequeños hasta nuestros seres centenarios, prácticamente nadie duda al escuchar términos como Googlear. Todo esto es mérito de Google.

Es muy potente el alcance y el servicio que ofrece la empresa originada en septiembre de 1998, con un algoritmo de búsqueda sensacional. La organización se autodefine claramente: “Nuestra misión es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos”.

Infinidad de personas despotrican contra el uso que hace de la información que almacena. Prefiero señalar las perlitas que nos suele obsequiar “Mr.Google” (no son regalos, porque algo logran en cada uno de nuestros clicks).

Me refiero a sus Doodles. Veo en ellos a poderosísimas herramientas de difusión.

Tomo por caso el del miércoles 16 de septiembre, donde rinde un inteligente y original homenaje a la poeta judía alemana Mascha Kaléko, dama que formara parte de la la vanguardia literaria de la década de 1930 en Berlín.

La pregunta que subyace es acerca del motivo elegido para evocarla el 16 de septiembre, que no fue su nacimiento, ni su partida. Allí Google hace gala de su inteligente uso de contenidos…

Resulta que el lunes 16 de septiembre de 1974, Kaléko realizó su lectura final en la Biblioteca America Memorial de Berlín. (Touché!)

En el poema “Das Bißchen Ruhm” (“Un poco de gloria”, 2003), la poetisa escribió metafóricamente sobre su fama como plantas que deben mantenerse con cuidado diario, concepto que se ilustra. En 1933, publicó su primer libro, “Das Lyrische Stenogrammheft” (“La taquigrafía lírica”), seguido dos años más tarde por “Kleine Lesebuch für Große” (“El pequeño lector para adultos”).

El trabajo de Kaléko capturó ingeniosamente la esencia de la vida urbana diaria durante el ocaso de la República de Weimar y, a través de versos satíricos, exploró temas importantes como la injusticia social y el exilio. Después de casi dos décadas en los Estados Unidos, Kaléko se instaló en Israel y continuó escribiendo poesía por el resto de su vida.

Este Doodle fue ilustrado por la artista alemana Ramona Ring, quien decidió ilustrarla, porque le llamó la atención el lenguaje tierno que utilizó Mascha para expresar los sentimientos que surgen al estar perdido y sin raíces.

P: ¿Cuáles fueron sus primeros pensamientos cuando se le acercó sobre el proyecto?

R: Me sentí emocionada. Me encanta leer poesía, especialmente de mujeres. Estaba feliz de sumergirme en el mundo a menudo oscuro, a veces agridulce, que Mascha creó. También me pareció una deliciosa coincidencia que Mascha y yo compartiéramos el mismo cumpleaños.

P: ¿Te inspiraste en algo en particular para este Doodle?

R: Leí muchos de sus poemas, y lo que encontré convincente, entre otras cosas, fue su metáfora de la fama en “Das Bißchen Ruhm”: flores en un invernadero que tienes que seguir regando y cuidando. También me gustó cómo hablaba de apoyarse contra las nubes de lluvia en “Die frühen Jahre”: las nubes eran una metáfora de las dificultades que ya tuvo que soportar cuando era niña. Esos son los elementos que extraje de su poesía que inspiraron la obra de arte de Doodle .

P: ¿Qué mensaje esperas que la gente reciba de tu Doodle?

R: Que es posible superar circunstancias muy difíciles y volverse resiliente frente a la desesperación. Creo que expresarse a través del arte es una de las cosas más sanadoras en las que puede participar.

Vaya, vaya, un deseo ciertamente pertinente el de Ramona en esta cuarentena. Insto a visitar su portal – https://ramonaring.com/ y su canal de Instagram – https://www.instagram.com/ramonaring_illustration/

Evolución de la obra de Ramona para “pintar” la lectura de Mascha en el Doodle del 16 de septiembre de 2020

LLegado este punto, pregunto si el Doodle habrá sido el mismo urbi et orbi?

(tomad un momentico para rumiar y arriesgar)

¡Santos contenidos personalizados para Perú, Chile, Argentina, Islandia, Reino Unido, Alemania y Grecia!