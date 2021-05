Patentes sí, patentes no

Estados Unidos anunció el miércoles 5 de mayo que estaba a favor de levantar las patentes de las vacunas contra el coronavirus. La UE indicó que está “lista” para conversar sobre la propuesta, mientras que los laboratorios se muestran reticentes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció: “La UE está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. Y por eso estamos listos para hablar sobre cómo el levantamiento de la propiedad intelectual puede ayudar en alcanzar ese objetivo”, dijo la responsable.

Sus palabras llegaron después de que el presidente Joe Biden se pronunciara a favor de la supresión de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. Se trata de una exención excepcional que Sudáfrica e India llevan meses solicitando a la Organización Mundial del Comercio.

El director de la OMS fue uno de los primeros en recibir con satisfacción el cambio de rumbo de Estados Unidos. Biden vuelve a ser fiel a sus promesas de campaña. Enfrenta a la oposición de toda la industria farmacéutica estadounidense.

Según Pfizer, la suspensión del cobro de patentes, encierra una señal negativa; disuadirá a los laboratorios de dedicarse a la investigación durante la próxima pandemia.

Para los congresistas que instaron a Joe Biden a cambiar su postura, no se trata sólo de una cuestión moral, sino económica. Ya que cualquier retraso en la campaña mundial de vacunación, podría poner en peligro el repunte de la economía estadounidense.

Las patentes: oxígeno para los laboratorios

La perspectiva de una renuncia a las patentes facilitada por este apoyo estadounidense es una mala noticia para los laboratorios precursores.

“La propiedad intelectual es la savia de la biotecnología, es como el oxígeno de nuestra industria”, dijo Brad Loncar, un inversor en biotecnología. “Si la quitas, no tienes un sector biotecnológico”, agregó citado por The Financial Times.

Las acciones de Moderna, que desarrolló una de las dos vacunas de ARN mensajero, perdieron un 6% tras el anuncio. BioNtech y Novavax también cayeron en bolsa.

Las vacunas Covid-19 han disparado el precio de sus acciones en 2020 y están empezando a cosechar fabulosos beneficios. Pfizer, el productor número uno, junto con la alemana BioNtech, ya se ha embolsado más de 3.000 millones de dólares de beneficios en el primer trimestre con la vacuna.

Según un estudio del Instituto Iqvia, vacunar al 70% de la población mundial costará 157.000 millones de dólares en 2025. Se trata de una ganancia inesperada sólo para los titulares de las patentes, especialmente los estadounidenses, ya que Johnson y Johnson y AstraZeneca están vendiendo actualmente al costo.

Factibilidad productiva

Al margen del aspecto económico, ¿es la suspensión del pago de las patentes de las vacunas la solución adecuada para aumentar rápidamente la producción?

La medida puede bajar los precios, pero para aumentar la producción hay que seguir la logística industrial. Las fábricas deben estar listas para producir.

Es necesario llevar a cabo capacitaciones y garantizar el suministro de ingredientes.

Asegurar el suministro de ciertas materias primas es ya un reto en la actualidad. Pfizer lo anticipó en 2020, mucho antes de obtener la luz verde para su vacuna. La formación de los fabricantes para evitar los errores de dosificación, requiere recursos humanos que ya se han movilizado para acelerar el ritmo en los primeros productores. Se trata de un problema más industrial que jurídico.

Un país no alcanza

La cuestión jurídica aún no se ha resuelto con el apoyo estadounidense. Se necesita unanimidad para cambiar las reglas en la OMC. Por el momento, unos sesenta países, de un total de 164, apoyan activamente esta exención, mientras que la Unión Europea se decía abierta a rever su posición, Suiza, Japón y Brasil se encuentran entre los opositores declarados. Serán necesarios varios meses de discusiones antes de llegar a un acuerdo. Si las empresas beneficiarias de los derechos quieren evitar su levantamiento a toda costa, deben demostrar que están dispuestas a establecer asociaciones operativas para acelerar la producción.

Para profundizar sobre el tema

En el marco de la Semana Mundo Unido, también podrás conocer más sobre las vacunas y las patentes, un tema que atraviesa a la humanidad toda.

Fuente: https://www.rfi.fr/es/salud/20210506-liberar-las-patentes-de-las-vacunas-es-necesario-se-puede-hacer