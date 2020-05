Día de “encuentros musicales”

En el año 1962, el presidente John Fitzgerald Kennedy celebró una fiesta por sus 45 años en el Madison Square Garden de New York. Aquella noche tuvo un regalo especial, el de Marilyn Monroe cantando Happy Birthday Mr.President.

La diva estaba filmando Something’s got to give para la 20th Century Fox, y no estaba autorizada para ausentarse del rodaje, sito en California. Sea como fuere, la actriz se hizo presente, sin temor a las consecuencias. Sabía de la importancia particular de aquella oportunidad. Y mas allá de todos los rumores, acerca de su relación con el presidente, era también una forma de estar aún mas presente en los medios, y coparlos por completo.

El día 19, estuvo ensayando hasta el cansancio la canción, junto a su pianista. Fiel a su estilo perfeccionista, aún sin poseer grandes dotes vocales, precisamente por eso, la necesidad de ensayos infinitos. Había comprado las entradas para el evento, que costaban mil dólares per cápita. El evento era selecto, y con los fondos se colaboraba con el partido demócrata. En tal sentido, la Monroe, siempre militó en aquellas filas.

Este video refleja una actriz bien compenetrada, con gran manejo de cámara. Quizá su talento actoral no era rebosante, resultaba atrapante al espectador. Hay que mirar la cinta con detenimiento, y ponerse en contexto de 1962, para entender usos y costumbres.

Dejamos a criterio del lector los intríngulis presidenciales, que son infinitos. Fue un momento único e irrepetible, una pintura de la Guerra Fría, que se plasmaría en una producción televisiva increíble y prolífica, en gran parte de las series de los años 60. La blonda Marilyn sería hallada sin vida, dos meses y medio más tarde. Kennedy sería asesinado, un año y medio después de este 19 de mayo …

En 1979, el 19 de mayo, se casaban Eric Clapton con Pattie Boyd, quien fue una musa inspiradora de Los Beatles. Su actuación en A hard days night, como colegiala que aborda el mismo tren que los de Liverpool, fue el punto inicial de una relación que devendría en matrimonio con George Harrison. Pero Pattie, también inspiró a artistas como Eric Clapton, quien le dedicó el tema Layla. Finalmente, luego de una separación de común acuerdo con Harrison, Clapton y Boyd se casaron el 19 de mayo de 1979.

Y aquí viene una curiosidad, fue la primera vez en diez años, donde tres beatles, compartían una velada, y probablemente hayan cantado. Porque estuvieron Paul, Ringo y George.

Jornada de música, encuentros, glamour varios.