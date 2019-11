Desde México Evo Morales denuncia la existencia de un golpe de Estado

El ex mandatario también sostiene que la asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidenta interina viola la Constitución. Por su parte, el Tribunal Constitucional avaló la proclamación.

Desde México, donde ha sido recibido luego de aceptar el asilo político ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el dimitido ex presidente boliviano Evo Morales ha vuelto a denunciar que en su país se ha llevado a cabo “el golpe más artero y nefasto de la historia”. Acompañado por su ex vicepresidente Álvaro García Linera y también otros parlamentarios que han viajado con él a México, Morales ha criticado que la opositora Jeanine Áñez haya asumido como presidenta interina. “Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por Fuerzas Armadas y Policía que reprimen al pueblo”, escribió Morales en Twitter.

Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

Morales afirmó que la “autoproclamación de una senadora como presidenta” viola la Constitución boliviana y las normas internas de la Asamblea Legislativa. “Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe” continuó Morales. En mensajes posteriores, el ex presidente dijo que la proclamación viola los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución Política del Estado, relativos a la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión sobre presidencias del Legislativo y la supremacía del propio texto constitucional. “Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo”, dijo Morales, y arremetió contra el ex presidente Carlos Mesa, su principal rival en las elecciones del 20 de octubre. “Carlos de Mesa pisoteas la Constitución Política del Estado, destruyes la democracia y masacras al pueblo. Ese es tu legado para la historia”, escribió. Morales también fustigó al líder cívico Luis Fernando Camacho, contrario a Morales, a quien dijo que “el orgullo regional no es para dividir Bolivia, la Biblia no se usa para mandar a matar a bolivianos y la Constitución Política del Estado no es para quemar instituciones. Basta de destruir Bolivia”.

Jeanine Áñez

La Constitución boliviana establece que en ausencia del jefe de Estado asume la Presidencia, en este orden, el vicepresidente del país, el presidente del Senado y el del Congreso. Todos estos cargos habían renunciado tras haber anunciado el pasado domingo su salida del poder Evo Morales. Ayer los legisladores del partido de Evo Morales, el MAS, no dieron quorum en el Legislativo por lo que laelección previa de la senadora Áñez como presidenta del Senado se realizó en su ausencia. El MAS es mayoría en ambas cámaras del Legislativo. Sucesivamente, Áñez se autoproclamó presidenta interina al haber reestablecido la línea sucesoria, luego de la renuncia de los anteriores presidentes de las dos cámaras. El Tribunal Constitucional avaló la proclamación en un comunicado en el que reconoce que se ajusta a la Constitución del país. Precisamente según la letra de la Carta Magna, la tarea de la presidenta interina será la de facilitar la convocación de nuevas elecciones.

La Iglesia católica y representantes diplomáticos en el país anunciaban ayer que estaban realizando una tarea mediadora en la crisis política. Los obispos, recibieron solicitaciones para intervenir desde los sectores políticos enfrentados y ayer trabajaron para asegurar la seguridad de los legisladores del MAS. Las reacciones a la proclamación de la presidente interina han sido diferentes. En Santa Cruz y Potosí se levantó un paro convocado por los comités cívicos y el Comité Nacional de Salud. En Chapare, en cambio, la organización de cocaleros invitó a un paro de protesta.

No hay un balance general de los saqueos y destrucciones que se han verificado en el país durante estos días. Habría entre 5 y 7 muertes según diferentes fuentes, al tiempo que al menos 400 personas han quedado con heridas de diferente entidad. Militantes de un lado y del otro han llevado a cabo episodios violentos. Se han utilizado con frecuencia explosivos durante las manifestaciones. Por el momento, las Fuerzas Armadas están colaborando con la policía en la tarea de resguardar el orden. La presidenta interina, luego de reunirse con los renunciantes comandantes tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas hará saber hoy si los confirma en el cargo o si nombrará los actuales mandos.