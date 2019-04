Decretan la prisión preventiva contra otro ex presidente de Perú

La fiscalía determinó que Pedro Pablo Kuczynski quedará sin libertad durante 10 días, mientras sigue siendo investigado por corrupción.

La Justicia de Perú ha dispuesto 10 días de detención preventiva contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, en el marco del caso Odebrecht por el que se lo acusa de cobrar dinero en modo ilícito. Las medidas de restricción de libertad abarcan también a dos ex colaboradores de Kuczinsky, chofer y secretaria. Su abogado defensor refirió que las condiciones en las que se encuentra detenido el ex mandatario “son aceptables”; sin embargo, resaltó que se siente “indignado” con la medida en su contra.

El profesional indicó que están concentrados en las declaraciones que tomará la fiscalía al ex presidente y a sus colaboradores y a la expectativa de que se eleve el expediente del recurso de apelación a la detención preliminar contra sus defendidos a la sala correspondiente.

Kuzcynski renunció a la presidencia luego del escándalo en torno a su juicio político, promovido cuando aparecieron datos relativos a pagos efectuados por la empresa constructora brasileña Odebrecht a una firma vinculada al entonces mandatario cuando era ministro de un anterior Gobierno. En una primera instancia en diciembre de 2017 Kuczinski logró los votos para escapar al juicio político asegurando su inocencia. Sin embargo, nuevas filtraciones lo dejaron mal parado pues revelaron la compra de votos en el Parlamento peruano para garantizar su continuidad en el poder. Los votos fueron canjeados con sectores del opositor partido Fuerza Popular, cercanos al ex dictador Alberto Fujimori (sus dos hijos son líderes del grupo) condenado por delitos de lesa humanidad, a cambio de ser indultado. De hecho, a pocos días de obtener los votos necesarios para evitar el juicio político Kuczynski indultó al ex dictador, generando un escándalo mayúsculo. Ante tales hechos, sus escasos aliados promovieron un nuevo juicio político para evitar el cual el entonces presidente dimitió, siendo sucedido por Martín Vizcarra, hoy presidente de Perú.

El caso de Perú es particularmente emblemático, pues todos los mandatarios desde Fujimori (quien gobernó en la década de los años ’90) en adelante todos han sido procesados o tienen cuentas abiertas con la justicia: el ex presidente Alán García está siendo indagado por corrupción, años atrás evitó el proceso asilándose en Colombia hasta la prescripción del delito. Este año intentó asilarse en Uruguay, sin embargo, el Gobierno de Montevideo rechazó su solicitud. Sigue prófugo de la Justicia el ex presidente Alejandro Toledo, acusado de cobrar jugosas coimas de Odebrecht, su paradero se desconoce. Cumplió meses de detención preventiva también el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Herrera, involucrados en el caso de la constructora brasileña.