Dama centenaria gana la pulseada contra el coronavirus

Se trata de una longeva mujer, que sobrevivió a la Gran Guerra, la Gripe Española, la Segunda Guerra Mundial, y le suma a su batalla el haberse curado del Covid-19.

Se trata de la Hermana André, quien el jueves 17 de febrero soplará 117 velitas en el geriátrico Sainte Catherine Labouré, de Toulon, en el sudeste de Francia.

La religiosa afirmó: “Ni siquiera me di cuenta de que lo tenía. No sentí nada y dormí”. En enero pasado, 81 pacientes del geriátrico se contagiaron. Para proteger a los demás residentes, la hermana André fue confinada durante la mayor parte del tiempo. “La soledad le pesaba mucho”, explican los familiares de la monja, ya que no podía asistir a su querida celebración eucarística.

La religiosa es decididamente locuaz, y pese a la ceguera que la aqueja le gusta pasear por el jardín, donde habla de la Gripe Española de 1918, así como de las dos guerras mundiales que vio pasar.

Sus planes para celebrar su 117º cumpleaños el próximo 17 de febrero, es comer su postre favorito, Baked Alaska, también conocido como Omelet noruego. Una dulce y longeva religiosa. ¡Bravo por André!

