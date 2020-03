Coronavirus: medidas preventivas adoptadas por la Iglesia en América Latina

A fines de febrero el coronavirus llegó a Latinoamérica, confirmándose el primer caso en Brasil. En estas semanas, la Iglesia del Centro y Sudamérica ha dado indicaciones precisas para evitar el contagio durante las celebraciones litúrgicas y encuentros de fieles.

Desde que se desató la epidemia del nuevo coronavirus, la Iglesia en todo el mundo ha tomado medidas preventivas para evitar el contagio de los fieles. Una campaña de prevención implementada también en Latinoamérica, con indicaciones precisas dadas por las diversas Conferencias Episcopales acerca del modo en el cual llevar a cabo algunos ritos de las celebraciones litúrgicas y medidas de higiene a tener en cuenta.

México: medidas preventivas

Tras verificarse los primeros casos de contagio en México, la iglesia de este país hizo un “llamado al Pueblo que Peregrina en México para tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio”. En un comunicado hecho público el 28 de febrero pasado, la presidencia de la CEM sugirió como medida preventiva, “la suspensión de los saludos con contacto físico”, exhortando a los obispos y sacerdotes del país a que “soliciten a sus feligreses que en las celebraciones religiosas se suspenda el saludo de mano con contacto físico, durante la contingencia”. Con respecto a la Sagrada Comunión, los prelados indicaron que “durante la eventual emergencia, sea distribuida en la mano y no en la boca, según las normas de la Iglesia”.

Después de detallar las medidas recomendadas por la Dirección General de Promoción de la Salud del país, el comunicado afirma que compete solo a la Conferencia del Episcopado Mexicano, para todas las diócesis de la República Mexicana, establecer, “con el reconocimiento de la Sede Apostólica, los gestos y posturas de los fieles, entre ellos la forma de expresar el gesto de la paz. En consecuencia, ningún otro puede lícitamente proponer un gesto alternativo para intercambiar el signo de la paz entre los fieles”.

Por su parte, el cardenal Carlos Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, en un comunicado publicado en el portal católico “Desde la Fe”, tras comunicar las instrucciones correspondientes para que se apliquen en los templos de la Arquidiócesis Primada de México las medidas de higiene que ayuden a evitar la propagación del virus Covid-19, hizo un “llamado a no generar ni entrar en pánico, así como a informarse en fuentes de información fidedignas y no difundir noticias no oficiales”. El purpurado pidió además a los sacerdotes que se “abstengan de celebrar públicamente la Santa Misa si presentan el más leve indicio de la enfermedad”.

Paraguay: de la mano de la Virgen de Caacupé, solidaridad entre todos

También la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) tomó una serie de medidas, con el objetivo de evitar el contagio del coronavirus durante las celebraciones litúrgicas y eventos parroquiales. Las medidas, indicadas en un comunicado con fecha 10 de marzo, contemplan desde la omisión del saludo de la paz durante la celebración de la misa o si el celebrante considera oportuno, que sea sin contacto físico, evitar el uso de agua bendita en la puerta de los templos, hasta la Comunión en las manos.

“Nos encomendamos a la poderosa intercesión de la Virgen de Caacupé, protectora del pueblo paraguayo, afirman los obispos paraguayos en el comunicado – para que Dios nos conceda su paz y serenidad, un espíritu de solidaridad entre todos y ayuda a los enfermos”.

Chile: oración para una pronta cura de la enfermedad

También la arquidiócesis de Santiago de Chile entregó a los fieles algunas recomendaciones ante la “preocupante situación producida por el coronavirus”. La arquidiócesis sugiere a cada parroquia o comunidad parroquial como medida preventiva, además de entregar la hostia en la mano y evitar abrazos y apretones de manos durante el saludo de la paz, “renovar las pilas de agua bendita diariamente”.

Animando a todos los hermanos y hermanas “a seguir las instrucciones que están difundiendo las autoridades sanitarias del país, a fin de prevenir futuros contagios” los obispos chilenos encomiendan a la protección de la Virgen del Carmen a todos los enfermos” y a los médicos para que “encuentren pronto una cura para esta enfermedad y sus consecuencias”.

Los contagiados en Latinoamérica

La presencia de coronavirus ha sido confirmada en 12 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Paraguay. Por el momento el mayor número de casos confirmados se ha dado en Brasil, seguido por Argentina con 19 contagiados y un reciente deceso, el pasado 7 de marzo, Chile y Ecuador con 17 casos, Costa Rica 13, México 7, un deceso y 7 contagiados en Panamá y 3 en Colombia.

Fuente: Vatican News