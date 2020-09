Coronaescuelas

La vuelta a clases en tiempos del COVID-19.

El 25% de los países aún no tiene fecha para el regreso a las aulas. Si a esto le sumamos los efectos nocivos provocado por el cierre prolongado de las escuelas y la alteración de las rutinas, el resultado es casi explosivo. Por este motivo varias agencias dedicadas a la salud, los niños y la educación urgen a los gobiernos a dar prioridad a la reapertura escolar invirtiendo en medidas de seguridad y protección sanitaria.

“Todos queremos que los niños regresen a la escuela y todos queremos que las escuelas sean sitios seguros”, afirmó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanon Gebreyesus, el pasado 15 de septiembre. Subrayó que la decisión de cerrar los centros educativos debe ser “un último recurso, temporal y sólo debe implementarse a nivel local en áreas con transmisión intensa del COVID-19”.

En una conferencia conjunta con las titulares del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Tedros recordó que a nueve meses del inicio de la pandemia del coronavirus, quedan muchas preguntas en cuanto a la forma en que el COVID-19 puede atacar a niños y adolescentes quienes tienden a tener un cuadro leve de la enfermedad.

Pero la interrupción de la educación de estos grupos tiene consecuencias devastadoras no sólo para ellos sino para la sociedad en su conjunto. Por eso, es de vital importancia que puedan volver a sus escuelas. Para ello, dijo Tedros, la sociedad tiene que trabajar unida. “Mantener a los niños a salvo y en la escuela no es sólo trabajo de las escuelas, los gobiernos o las familias. Es trabajo de todos, debemos trabajar juntos”, recalcó.

El jefe máximo de la OMS aseveró que con una combinación adecuada de medidas, los niños pueden estar protegidos del contagio y aprender que la salud y la educación son los bienes más preciados de la vida. En algunos países las escuelas han abierto; sin embargo, según los datos de UNICEF, uno de cada cuatro establecimientos todavía no tiene fecha para la reapertura. La directora de esa agencia, Henrietta Fore, por su parte, urgió a los gobiernos a invertir de nuevo en la educación y a dar prioridad a la reapertura escolar cuando se levanten las restricciones impuestas por la pandemia.

Bares o escuelas

El doctor Mike Ryan, director de la OMS para Emergencias, indicó que los países del hemisferio norte están por empezar el otoño, época en que la gente pasa la mayor parte del tiempo en espacios cerrados, lo que aumenta el riesgo de infección y coloca en peligro de muerte a las personas mayores o vulnerables.

“La otra cosa en la que estamos de acuerdo es que las escuelas son importantes y que la educación de los niños es prioritaria. ¿Cómo combinar la protección de la muerte a las personas vulnerables y el regreso de los niños a la escuela? Debemos hacer sacrificios porque tenemos que mantener la guardia alta frente al virus y reducir la transmisión comunitaria para lograr ambos propósitos. Y la única forma de conseguirlos es que los adultos se mantengan a distancia para disminuir los contagios”, explicó.

Ryan no tuvo pelos en la lengua: “¿Qué es más importante, que los niños regresen a la escuela o que estén abiertos los bares y los clubes? Son decisiones que tenemos que tomar para los meses del invierno. Son sacrificios y no hay respuestas simples ni correctas, la única vía que tenemos es evaluar los riesgos, no hay alternativas.”

Agregó que en esto deben participar y comprometerse tanto los gobiernos como las sociedades. “Esa conversación tiene que ocurrir en muchos países ahora, no hay soluciones mágicas y debemos dejar de estar buscando amuletos”, apuntó.

Inversiones educativas

Los responsables de las tres agencias destacaron la labor que han hecho en los meses de pandemia los maestros y las escuelas para que los niños continúen su aprendizaje, aún en forma remota. Sin embargo, señalaron que los avances durante ese periodo han dependido de la capacidad de los sistemas para adaptarse a una educación a distancia. “Algunos países tienen los recursos y la infraestructura para hacerlo y otros no”, apuntaron. Reiteraron la importancia de que se invierta en todos los aspectos de la educación en el marco de la pandemia: capacitación de maestros, infraestructura física y digital, instalaciones sanitarias y de higiene adecuadas, agua limpia y jabón, así como otras medidas de sanidad y saneamiento e información para estudiantes y docentes.

Para apoyar a todos los gobiernos, independientemente de la fase de reapertura de escuelas en que se encuentren, la UNESCO, la OMS y UNICEF publicaron la guía “Elementos a tener en cuenta para las medidas de salud pública en las escuelas en el contexto del COVID-19”.

La guía brinda consejos prácticos con información actualizada de salud pública para escuelas en zonas sin casos, con casos esporádicos, con grupos de casos o con transmisión comunitaria.

Ya abrimos los bares en algunas ciudades. ¿El próximo paso serán las escuelas con bancos al aire libre?



Radio ONU