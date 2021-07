Coronadesigualdades

Compartimos fragmentos de la entrevista que Esteban Lafuente le hiciera a la economista Victoria Giarrizzo en La Nación.

Giarrizzo precisa: “Una de las misiones de la pospandemia será cerrar brechas. Este año vamos a crecer, pero sin recuperación del poder adquisitivo familiar. Con la incertidumbre económica que provoca la pandemia, inevitablemente la creación de empleo se va frenando”. El 2020 dejó una caída promedio de 12% en el poder de compra del ingreso familiar per cápita y este año se volverá a perder. Según advierte para que la recuperación se convierta en crecimiento, será excluyente aumentar las exportaciones.

Desde su mirada, cuando arrancó la pandemia, se tomaron medidas pensando que era algo acotado, sin contemplar que se extendería otro año. La economía ya venía golpeada, cuando se esperaba un crecimiento de la economía, surgieron restricciones en sectores que estaban recuperándose.

Pandemia y educación

“Hay muchas brechas, una de ellas es la educativa. Se está generando mucha distorsión entre quienes van a colegios privados y a escuelas públicas. Muchos chicos no están teniendo clases o no están haciendo tareas desde hace un año y medio. Y muchos hogares de bajos recursos no tienen computadora o Internet; usan los datos del celular y, cuando se terminan, se acabó la educación”, advierte la economista.

Cuestiones de género

“La pandemia tiende naturalmente a ampliar esto por muchos frentes. Las tareas de cuidado están en manos de mujeres, la escolaridad hogareña hace que las mujeres sean las que más se encargan de ayudar a los chicos. El personal sanitario y de limpieza en los hospitales son mujeres y están más expuestas al coronavirus.

En la Argentina se implementaron políticas de género fuertes o líneas de financiamiento con beneficios para mujeres. No cierra la brecha, pero compensa. Una cuestión positiva que se dio con la pandemia es que los hombres se empezaron a encargar de las tareas del hogar y del cuidado, y se empezó a tomar conciencia del trabajo no remunerado. Esto es muy positivo”, señala Giarrizzo.

Gestión gubernamental

Para la microeconomista, Argentina necesita dos equipos económicos: uno para gestionar la emergencia, y otro que mire más allá. Este será imprescindible para la reconstrucción de la economía que estará bien debilitada. Guzmán gestiona bien el tema de la deuda, mientras que Kulfas lo hace con las políticas de emergencia, pero falta la visión de mediano y largo plazo, pensando en las cuestiones estructurales y en los problemas nuevos que surgirán. Se pueden controlar los precios, las importaciones, congelar tarifas o atrasar el dólar, pero así no se resuelven las cosas. El tema es qué se hará luego con la inflación o con el costo de las empresas. Los niveles de rentabilidad son bajos y el mercado interno no lo resuelve, como tampoco lo hace con los problemas de financiamiento.

Avances

Giarrizzo destaca algo positivo de esta situación: hay un avance tecnológico. Muchas empresas se vieron obligadas a incorporar tecnología que es más accesible, pero carecen de recursos para invertir. Hay líneas de financiamiento subsidiadas por el sector público, pero muchos no las conocen o no pueden aplicar. El tema de los costos de las empresas, es un punto a trabajar.

Inflación

La economista apunta que en 2020 hubo un 36%, y se pronostica un 46% para el año en curso. Hay aumentos en los precios internacionales de commodities, como los granos y la carne. Con retenciones y cupos se puede manejar el abastecimiento, pero no la inflación. Eso no implica que los precios no vayan a subir. Los alimentos son un rubro muy sensible que no puede dejarse librado al mercado. Se controla a las empresas que fabrican los productos finales y no a las firmas que producen los insumos básicos.

Planes inconclusos

Desde su mirada, la Argentina suele tener planes para armar, pero jamás para desarmar. Los arma un gobierno y los desarma el que sigue. De este modo el que elabora el plan, no se hace responsable de las consecuencias. Cuando se toman medidas es deseable plantear que un congelamiento será transitorio, que se descongelará con determinado esquema, de otro modo seguiremos estando detrás del problema.

Horizontes y cuestiones pendientes

La investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, señala que el país necesita políticas exportadoras. La forma de crecer es ampliando el mercado externo, ya que el interno se achicó. Así como las familias tienen menos ingresos, las empresas cuentan con menos stock de capital.

Falta trabajar en los altos costos de exportación, y en la reducción de costos del Estado: la desburocratización, la digitalización, y los impuestos. Estas son algunas de las cuestiones pendientes.

El área de investigación de Giarrizzo es la microeconomía, la economía del comportamiento, la evasión y la inflación. Ha sido docente de Epistemología de la Economía y Metodología de las Ciencias Sociales.

Para profundizar su mirada, sugerimos la lectura de “Alberto, tenemos un problema: ¿y si reseteamos la economía? “(1.a ed., vol. 1). La Reserva Ediciones.

Fuente: https://edicionimpresa.lanacion.com.ar/article/282076279730372