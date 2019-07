Combo mediático del 19 al 21 de julio

Golf + Radio + TV desde el espacio.

Nos vamos a las islas británicas, donde tiene lugar la edición número 148 del abierto británico de golf. Es la segunda vez que el Open se disputa fuera de Inglaterra y Escocia, al jugarse en la bellísima cancha de Royal Portrush, en Irlanda del Norte. La vez anterior que se disputó allí, fue en 1951, donde el argentino Antonio Cerdá tuvo una destacada actuación finalizando en el segundo lugar.

Nuestro aliento para el chaqueño Emiliano Grillo, quien anotó ¡el primer hoyo en uno de este british! Por si te lo perdiste, lo revivimos juntos:

No se pierdan la televisación de ESPN: sábado y domingo desde las 8 de la mañana.

Este viernes lo hará desde las 18 hasta las 21. Ideal para verlo y enganchar justito con nuestro Radio Cine Club, porque desde las islas, volaremos bien alto para ver la combinación cine y espacio evocando los 50 años de la llegada del hombre a la luna.

Musicaliza el astrofísico y guitarrista cumpleañero Brian May de Queen, quien nos dice que no hay nadie como vos…

