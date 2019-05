Chile: Diputados aprueba que no prescriba el delito de abuso sexual contra menores

El proyecto fue aprobado por el voto unánime de los legisladores. Diferencias sobre la aplicación retroactiva de la norma.

Avanza en Chile el proyecto de ley que declara imprescriptible el delito de abuso sexual contra menores. Este martes la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de ley. Considerando las divisiones ideológicas existentes entre el Gobierno, de derecha, y la oposición de centro izquierda, que es mayoría en el Legislativo, el resultado del voto unánime destaca la coincidencia en querer proteger las víctimas de tales crímenes aberrantes.

Donde en cambio se dividió la votación, fue en el tema de la aplicación retroactiva de la imprescriptibilidad a partir de 1990. Los iniciales 110 votos a favor, bajaron a 73, con 20 votos en contra y 18 abstenciones. El Gobierno había solicitado a los legisladores de su agrupación oponerse a la norma. Ahora el proyecto deberá pasar a tercer trámite constitucional e irá al Senado.

Hace dos semanas, se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de ley “derecho al tiempo” que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad para que se aplique de manera retroactiva desde septiembre de 1990. La iniciativa del Gobierno de no votar la retroactividad de la norma, se debe al temor de que ésta sea rechazada por el Tribunal Constitucional. El motivo de ese rechazo sería el principio de derecho penal de no aplicar normas retroactivas que no beneficien al culpable.

De acuerdo con esta tesis, algunos legisladores han seguido la indicación del Ejecutivo en el entendido de que los acusados podrán apelar a dicho principio y negar por tanto la acción de los denunciantes habilitada por la retroactividad. Sin embargo, al respecto hay otras posturas. Se señala por ejemplo que en realidad no se trata técnicamente de retroactividad ya que la norma se ajusta a lo ya establecido por la Convención de los Derechos del Niño.