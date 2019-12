Chile: Buscar una oportunidad en la Plaza de la Dignidad

Mientras muchos locatarios del sector se quejan por no poder abrir sus locales, por las diversas marchas, algunos han visto la ocasión de generar un ingreso extra para llevar el sustento de sus hogares.

Ocho semanas desde que se desató el estallido social en Chile y existen muchas interrogantes sobre el desarrollo de las movilizaciones.

Pero así como miles de personas se han adherido a las manifestaciones, un singular comercio ha tomado protagonismo, el de los vendedores ambulantes que han visto una oportunidad para generar un ingreso extra, durante estos complicados momentos.

Joaquín está sin trabajo y durante estas semanas ha estado vendiendo refrescantes cervezas a las personas que se congregan en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, punto de encuentro de las movilizaciones. “No me avergüenzo de lo que hago, además lo realizo de manera franca, he visto una ocasión de ganar dinero que lamentablemente no tengo ya que estoy cesante”. Además dice apoyar las demandas sociales; “en más de algún momento después de vender las cervezas me uno a las marchas, ya que todos y todas queremos ser partícipes de una sociedad más justa”.

Una situación similar es la que vive Julio, profesor de Literatura, desde fines del año pasado lo despidieron del Instituto en el que se desempeñaba, durante estas jornadas ha reunido latas de cervezas vacías para después venderlas a recicladores y así hacerse un sueldo.

Con un poco de distancia mira este movimiento social Felipe, venezolano con residencia hace dos años en tierras criollas, junto a su carro donde vende pizzas, dice entender el sentir de la gente, pero es contario a los innumerables destrozos que se han provocado: “En Venezuela protestamos, nos batimos a duelo con los uniformados, pero respetamos nuestro patrimonio, lo que he visto en este país es único”, añadió Felipe oriundo de Caracas.

Para César, estudiante de Diseño, estas jornadas de manifestaciones las ha visto como una oportunidad para poner en marcha lo aprendido en su carrera. “He vendido banderas de Chile de color negro que representan el luto por las víctimas de estas jornadas”. Además de banderas, Cristina vende bolsas, bandanas, pañuelos y muchos productos que tienen como protagonistas a diversos actores que han resaltado en las manifestaciones.

Cerca de la estación de metro Baquedano, se encuentra Doña Ernestina que en su puesto de anticuchos se muestra escéptica ante los resultados del movimiento social, “al final solo se arreglan entre los millonarios y los políticos, todo lo que hacen es un show para la televisión y los diferentes medios de comunicación y los más perjudicados somos nosotros, los que tenemos menos recursos”. Comentó además que adhiere a las marchas y está esperanzado que en las próximas elecciones exista una real renovación en los políticos.

Culmina una nueva jornada, algunos con más ventas otros que salvaron el día, pero la mayoría esperanzados que las movilizaciones produzcan un efecto con el fin de construir un Chile más equitativo.