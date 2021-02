Chick to Chick

Algunos artistas parecen inmortales, porque uno quiere que siempre estén ahí, inmunes al paso del tiempo. La vida nos dice otra cosa: que es finita y por eso hay que quererla y aprovecharla al mango. Precisamente eso hizo Chick Corea, fantástico e inconmensurable músico que se nos fue de gira eterna, el pasado martes, 9 de febrero de 2021.

El buen Chick nació en Boston el jueves 12 de junio de 1941, el mismo día que se firmaba la Declaración de los Aliados. La música fue su aliada desde aquel entonces, y por el resto de sus días. Su padre fue trompetista de origen español y su madre siciliana. El pequeño Corea abrazó el jazz, que era la música que mamaba en su casa, y conformaba el sustento familiar.

Arrancó con el piano a los cuatro añitos. Se fogueó tocando en las bandas de Mongo Santamaría y Willie Bobo, Blue Mitchell, Herbie Mann, y Stan Getz.

Más tarde vendría su primera grabación en 1966, Tones for Joan’s Bones, y un disco de su trío en 1968. Tocó junto a Sarah Vaughan, y formó parte del grupo de Miles Davis del 68 al 70. Miles lo impulsó a tocar el piano eléctrico, y abrazó la fusión que alcanzó un pico en Return to Forever. Inolvidable grupo que conformó junto a Stanley Clarke, Joe Farrell, Airto Moreira y Flora Purim. Aunque la música de la agrupación tenía una fuerte inspiración roquera, sus improvisaciones eran jazzísticas, y el estilo de Corea podía reconocerse. Más tarde conformaría The Electric Band, junto al bajista John Patitucci, y al guitarrista Scott Henderson.

Nunca se detuvo, siguió haciendo música y difundiéndola por todo el mundo. Abrazó la hispanidad en “The Spanish Heart Band”, cuyo video muestra la importancia que Chick le daba a la sangre española que corría por sus venas.

Chick Corea fue una persona que hizo de todo: fue una pieza clave en la música de Miles Davis, abrazó la vanguardia más aguerrida, sentó las bases del jazz-rock y la fusión, reivindicó la tradición del jazz, alternó entre lo acústico y lo eléctrico adaptando su estilo a cada escenario, acercó el flamenco y las músicas latinas al jazz norteamericano, hizo música veramente osada (pero las grabadoras lo bancaban porque era Chick), y al mismo tiempo, supo vender vinilos y ganar premios (cuenta con 23 premios Grammy).

El gran Chick se nos fue, pero además de su vastísima obra, nos dejó un mensaje publicado en su portal – chickcorea.com: “Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado en mi viaje a mantener encendido el fuego de la música […]. El mundo necesita más artistas, y una mejor diversión. A todos los músicos amigos que han sido mi familia: ha sido un honor y una bendición aprender y tocar con vosotros. Mi misión siempre fue llevar adonde pudiera la alegría de la creatividad, y haberlo logrado junto a los artistas que he admirado, se convirtió en una riqueza para mi vida”.













Fuentes:

https://elpais.com/cultura/2021-02-11/muere-a-los-79-anos-chick-corea-leyenda-del-jazz.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Chick_Corea

https://www.scientology.tv/es/series/chick-corea-in-the-mind-of-a-master/clips/chick-corea-in-the-mind-of-a-master-trailer-9d2dbc