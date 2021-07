Catedral olímpica

Las autoridades parisinas auguran la reapertura de Notre Dame para recibir a los JJ.OO.

Frente a la inminente apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que serán inaugurados el viernes 23 de julio de 2021, anticipamos que el cuarto viernes de julio, pero de 2024, se inaugurarán los JJ.OO. de París.

La Ciudad de la Luz hará gala de un emblema muy valorado por sus habitantes, pues tendrá lugar la reapertura al culto de la Catedral de Notre de Dame.

Las obras de restauración avanzan, pero la Catedral sigue activa. Allí despidió el 2020, Jean Michel Jarre con un espectáculo virtual memorable, “Welcome to the Other Side”. El concierto gratuito ubicuo, transmitido vía streaming, celebró el Año Nuevo de manera futurista, enviando mensaje de esperanza para 2021, con una invitación digital y virtual de París.

Aquel espectacular concierto invitó a despedir 2020 y recibir 2021 juntos a la distancia, con la intención de gozar de buena música, algo muy clásico de los franceses. El concierto de 45 minutos que presentó, incluyó temas de su reciente obra Electronica nominada al Grammy, así como nuevas versiones de sus clásicos, Oxygène y Equinoxe.

El audio del concierto se lanzó al mercado “velozmente”, siendo el primer producto musical discográfico del año. Su lanzamiento tuvo lugar a las 0:15 del viernes 1° de enero de 2021 bajo el título “Welcome to The Other Side – Live”. En un esfuerzo de producción, lo acercamos a nuestra melómana audiencia.

El concierto de Jarré, marcó el fin de la remoción de los escombros.

El año entrante fue el inicio de la reconstrucción. Por eso, para los franceses Julio marca un mes especial, con la proyección de los futuros Juegos Olímpicos, y la reapertura parcial de la Catedral de Notre Dame.

El siglo 21 se refleja (literalmente) en el 12. Misterios de la numerología, mientras tanto: a Dios rogando, y con el cincel restaurando, no solo el templo, sino la joya del histórico órgano que seguirá sonando.

