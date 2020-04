Carta de apoyo al Secretario General de la ONU

La organización internacional New Humanity, junto al Movimiento Política y Políticos por la Unidad, le manifestaron su apoyo a António Guterres, en el marco de la pandemia del Covid-19. Aquí la misiva.

H. E. António Guterres

Secretary-General of the United Nations

United Nations – New York, USA

Roma, Marzo 25, 2020

Estimado Secretario General Guterres,

Le escribimos para expresarle nuestro más fuerte apoyo y compromiso con los objetivos expresados en el llamado que usted lanzó el lunes 23 de marzo de 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19, para un cese al fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo.

Su llamado resonó mucho en nuestros corazones. Al igual que el suyo, nuestros corazones sufren al ver los muchos conflictos militares en curso en el mundo. Al igual que usted, creemos firmemente que las naciones del mundo no pueden perder tiempo luchando entre sí en lugar de buscar soluciones a nuestros desafíos y trabajar juntos por nuestro bien común. Al igual que usted, creemos que sólo a través de la unidad podemos tener una oportunidad para el siglo XXI. Al igual que usted, nos hemos dado cuenta -es nuestro principio guía- de que más allá de todas las diferencias, la Humanidad, en realidad, es una.

Es por eso que consideramos tan importante reaccionar de inmediato a su llamado. La propagación global de COVID-19 debe recordarnos a todos que, como usted dijo, la amenaza más grave verdaderamente nos une. Como usted ha correctamente señalado, las principales amenazas, como los virus, no distinguen en base a la nacionalidad o al origen étnico, las facciones o el rostro; ellos hacen obvia a la verdad inevitable: esa humanidad es una. Nos pertenecemos todos juntos y tenemos que empezar a pensar juntos.

A través de esta pandemia, el mundo se ha encontrado en una situación grave en la que no hay tiempo ni energía para gastar en conflictos y odio. Sin embargo, todavía hay muchas guerras que asolan a tantos países, destruyen enteros sistemas nacionales, agotan los recursos y dejan tras de sí sólo sufrimiento.

Creemos que su llamado es realmente inspirador: tiene que haber de inmediato un cese el fuego en todos los rincones del mundo, suspendiendo los conflictos armados. Las partes en guerra deben dejar de lado su hostilidad y centrarse juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas, para hacer de este mundo un mundo mejor. Su reacción a la pandemia demostró que su liderazgo está llevando a las Naciones Unidas exactamente a su misión principal: enfocar la atención y las energías de todas las Naciones a los intereses y valores de toda la Humanidad.

Nos dirigimos ahora a usted para responder a su mensaje: Sr. Secretario General, el llamamiento que acaba de lanzar es muy oportuno y es de suma importancia para la Humanidad. Queremos aprovechar el momento y asegurar nuestro apoyo a los objetivos expresados en su mensaje: abrir corredores humanitarios que ayuden a salvar vidas y lanzar una cooperación global para responder mejor a la pandemia.

Señor Secretario General, queremos asegurarle nuestro apoyo y colaboración de modo a crear una dinámica global de construcción de coaliciones y de diálogo genuino que es tan fundamental para responder a los desafíos más apremiantes que la Humanidad tiene por delante. Combatir el COVID-19 no puede ser posible sin la cooperación y el apoyo de la comunidad internacional, tanto para proporcionar el apoyo humanitario necesario como para desarrollar nuevas soluciones para la economía global.

Creemos firmemente que los tomadores de decisiones que poseen un impacto global, tanto en política como en economía, tienen una responsabilidad especial hoy: en esta situación sin precedentes, tienen que desarrollar nuevas respuestas y nuevas herramientas que, comenzando por la protección de los más vulnerables, conduzcan fundamentalmente al mundo hacia nuevas estructuras de cooperación más equitativas y sostenibles.

Nuestra organización, New Humanity, junto con su Movimiento Política y Políticos por la Unidad, MPPU, se fundó con la creencia y la convicción de que la Humanidad es realmente una, y de que no se pueden resolver los reales desafíos con que se enfrenta la Humanidad sin comprender esta profunda pertenencia entre todos y sin establecer simpatía y cooperación. Los muchos ejemplos concretos de todas partes del mundo que hemos obtenido al trabajar por estos objetivos a lo largo de décadas de experiencia, nos han demostrado que esta creencia es capaz de tocar a las personas, sus mentes y corazones, transformando así comunidades, pequeñas y grandes.

Su llamamiento abre el camino para responder a los más grandes desafíos para la Humanidad: encontrar soluciones comunes a los actuales desafíos y más allá, para que, cuando el mundo se recupere de la pandemia, nos recuperemos hacia un sistema internacional más cooperativo e inclusivo, con un enfoque claro y fuerte para llegar a todos y crear una estructura global más equitativa y una economía más sostenible e inclusiva en todos nuestros países.

En apoyo a su Llamamiento,

Dr. Réka Szemerkényi (Co-Presidente – Mppu International Center) y Dr. Marco Desalvo (Presidente – New Humanity ONG)

Con los presidentes del MPPU en los siguientes países:

Guillermo Gustavo Castillo, Mppu Argentina

Javier Baquero Maldonado Mppu Colombia

Silvio Minnetti, Mppu Italia

Ursula Dörpinghaus, Mppu Alemania

Labib Akiki, Mppu Líbano

Melchior Nsavyimana, Mppu Kenia-Burundi

Michal Siewniak, Mppu Reino Unido

Dieudonné Upira, Mppu República Democrática del Congo

Flavio Dal Pozzo, Mppu Brasil

Nieves Cruz Barrientos, Mppu España

Mihály Berndt, Mppu Hungría

Michel Batt y Marie-Odile Batt, Mppu Francia

Sergio Cleffi, Mppu Uruguay

Christopher Jiménez Estrada, Mppu México

Rosella Cho, Mppu Corea del Sur

Michelle Grandjean, Mppu Suiza

Enrique Duarte, Mppu Paraguay