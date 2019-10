Caldillo de congrio

Este plato típico de la gastronomía chilena se ha merecido una oda del poeta Pablo Neruda celebrando su bondad.

Las recetas al respeto varían bastante y con el tiempo se han acomodado al gusto de cada uno.

A parte, preparen un caldo con la cabeza del pescado en agua fría. Dejen que el caldo se cocine durante unos 40 minutos. El pescado, unos 700/800 gr lo dividen en cuatro trozos y los dejan marinar en jugo de limón sal y pimienta. En una sartén ponen a sofreír en poco aceite y mantequilla una cebolla grande cortada en juliana que dejarán dorar también con un diente de ajo picado. Añadirán una zanahoria cortada en bastones y una rama de apio cortada. Dejarán que se mezclen bien a los sabores durante unos minutos, y luego agregarán medio vaso de vino blanco. Cuando se habrá evaporado el alcohol podrán añadirán cuatro papas medianas cortadas en bastones y la pulpa de cuatro tomates picados. Una vez más, dejen que todo tome sabor, y aliñen agregando la sal suficiente, una hoja de laurel, orégano, pimienta. Después de unos minutos podrán añadir el caldo, estimen uno litro o litro y medio. Tengan presente que papas y pescados tienen aproximadamente el mismo tiempo de cocción, 15 a 20 minutos. Es bueno que las papas se mantengan enteras. Añadan el pescado y vigilen la cocción del plato que debe tener consistencia de sopa. El toque final, pero lo pueden obviar, es unos 100 ml de crema de leche. Alcanzada la cocción del pescado, podrán apagar y emplatar con perejil picado o cilantro.

Cada vez más, me voy convenciendo de lo oportuno que es dejar reposar una comida preparada durante algunos minutos antes de servirla. No solo porque si está excesivamente caliente se aprecia menos, sino para que los sabores terminen de entregarse a los jugos producidos y todo resulte más agradable. Un vino blanco o rosado se acompaña perfectamente a este plato. Si es un vino tinto, sugiero que no sea con demasiado cuerpo.