Buzos de la Armada Argentina se suman a la búsqueda de Guadalupe

Personal del Servicio de Salvamento de de la Armada Argentina (SISA), arribó a San Luis para sumarse a las tareas de apoyo para hallar a Guadalupe Lucero, quien permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio.

Los salvamentistas recorrerán 15 diques y trabajarán en conjunto con las fuerzas de Seguridad locales. “Se harán tareas de rastrillaje y filmación. La búsqueda que realizará el personal será por superficie, en botes y con grampines. En caso de encontrar algo, se utilizará el ROV (robot submarino), para verificar lo encontrado”; explicó el Capitán de Corbeta Martín Sebastián Gutiérrez, subjefe del SISA.

Puso énfasis en el trabajo conjunto y la logística con personal de San Luis, ya que la Armada apoyará en la búsqueda con los equipos de buceo, de asistencia en superficie, botellones de aire, tecnología de búsqueda ROV para trabajar en profundidades de 50 mts; y, “principalmente, su recurso más valioso: el humano”. Al respecto, el Capitán Gutiérrez destacó que “se trata de personal calificado para la labor y que ya participó en otras operaciones de características similares”.

Notificación judicial

El miércoles 21 de julio llegó la notificación a la Armada, donde se solicitaba su colaboración con medios y personal del SISA. Desde ese momento comenzaron las tareas de preparación que culminaron con la salida del grupo de salvamento conformado por siete suboficiales y un oficial, que empezaron desde el sábado 24 con sus tareas de rastrillaje.

El teniente de navío Federico Maximiliano Sturba, líder del grupo que se trasladó a San Luis indicó, “La misión prioritaria es colaborar todo lo que sea necesario con un vehículo remoto submarino de búsqueda y localización ROV (el robot sumbmarino), que puede revisar puntos de interés de acceso complicado.

La utilización del robot submarino permitirá acelerar la búsqueda que se viene haciendo en los diques y espejos de agua, y se podrán acercar a puntos riesgosos como los murallones, dejando al elemento humano para otras tareas más específicas”, añadió Sturba.

El vocero policial Lucas Chacón informó que las tareas de búsqueda estarán centradas en diques y espejos de agua, al igual que en distintos barrios de la capital puntana, pero se negó a dar precisiones por pedido del juez interviniente en la causa que sigue caratulada como “averiguación de paradero”.

¿Qué hacer cuando desaparece un niño, niña o adolescente?

-Hay que denunciar de forma inmediata a la comisaría, fiscalía o juzgado más cercano.

-No hay que esperar de 24 a 48 hs, ni ser pariente de la persona desaparecida.

-Si se niegan a tomar la denuncia, hay que comunicarse al 134.

-Presentar los datos básicos de la persona desaparecida y la foto más reciente.

-Si no sos familiar directo, contactate con alguno de ellos y compartí sus datos a la autoridad a cargo de la investigación.

-Si la persona buscada aparece, dar aviso a la autoridad y dejar sin efecto la búsqueda.

-Línea para brindar información útil y para hacer denuncias anónimas: 134 (esta denuncia no reemplaza la denuncia penal y/o judicial)

-Hacé la denuncia anónima al 134

