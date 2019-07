Boris Johnson será el nuevo primer ministro del Reino Unido

Ganó las internas del partido conservador duplicando los votos de su adversario. Deberá conducir su país en la salida de la Unión Europea.

El ex alcalde de Londres Boris Johnson triunfó en las elecciones internas del Partido Conservador y se convertirá en el próximo primer ministro británico luego de la renuncia de Theresa May en junio pasado. Siguiendo el cronograma fijado, hoy May presentará su renuncia y será convocado al palacio real Johnson por la reina Isabel, con la que tendrá la reunión protocolar prevista en estos casos.

Johnson, compitió como principal favorito y se impuso al actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, con prácticamente el doble de los votos: 92.153 sufragios sobre 46.656 preferencias de su rival, con un 87 por ciento de participación.

Así, Johnson será quien lidere al Reino Unido en el proceso del brexit, cuya crisis desató la salida de May y que tiene como fecha prevista el próximo 31 de octubre.

Johnson accede a conducir el gobierno en un momento delicado, en el que las divisiones internas entre los conservadores son visibles. El actual titular de la cartera de economía, Philip Hammond, ya ha anunciado su renuncia en caso de una victoria del ex alcalde de Londres. Las divisiones se centran en torno a la salida de la Unión Europea. Y el riesgo es que esta se produzca sin un acuerdo, lo que podría resultar muy costoso para el Reino Unido que tiene que cumplir con obligaciones asumidas con el bloque. Parece improbable la hipótesis de que se revea esta decisión, tomada a partir de un referéndum con datos falseados durante la campaña y siguiendo una ola soberanista y antieuropea, pero escasamente fundamentada.