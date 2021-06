Benditas cartas

En tiempos de tuits, whatsapp y redes sociales, rescatamos el valor de las cartas. La letra impresa queda y nos deja pensando.

Esta es una carta que fue publicada el domingo 20 de junio de 2021 en el diario La Nación, bajo el título “Palabras en soledad”.

Gracias a Dios y a La Nación más de una vez hemos podido leer cartas de lectores en las que se manifiestan realidades que no siempre se está dispuesto a escuchar.

Pareciera que hay una anestesia generalizada que no permite ver o hablar sobre temas tan dolorosos de nuestra historia pasada. Pero lo paradójico es que, con esta actitud, todos, más tarde o más temprano, tendremos que pedir perdón, por el silencio cómplice o cobarde en nuestro tiempo de hoy.

¿Qué pasa en el mundo de la política?

¿No es políticamente correcto manifestarse?

¿Y con algunos periodistas? Por lo general, también callan; es que no son temas fáciles.

Por eso, cuando leo algunas cartas, veo que son palabras en el desierto.

Palabras en soledad, que en apariencia no hacen eco, como la del 17 de junio, en “La otra lista negra”, del señor Mario Cabanillas, del Centro de Estudios Salta. Palabras veraces y justas, palabras solidarias y sanadoras.

La verdad tiene una fuerza esplendorosa. Aunque parezca, no están solos. El mismo papa Francisco, en Fratelli tutti, nos recuerda “que nadie puede perder su dignidad, que Dios mismo se hace su garante y que la venganza no resuelve nada”.

Personalmente diría también que ella solo agrava el presente y el futuro. Nuestra solidaridad con esas voces que quieren ser escuchadas. Quiera Dios que comencemos en estos casos con tratos equitativos y justos. Como lo he dicho ya otras veces, los derechos son para todos los humanos; todos, sin excepción, tienen que ser tratados con dignidad.

Santiago Olivera

Obispo para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad de la República Argentina.