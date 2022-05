Asedios periodísticos varios

Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El lema 2022 es “El periodismo bajo el asedio digital”, cuestión que subraya las nuevas amenazas digitales a las que se enfrentan los periodistas, y exige respuestas de todas las partes.

Hasta el jueves 5 de mayo de 2022, la UNESCO, junto con la República de Uruguay, celebra la Conferencia Global para la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. La Conferencia tiene un formato híbrido, con la intención de contar con la mayor participación presencial posible.

Ha llegado el momento de que la comunidad y el movimiento del Día Mundial de la Libertad de Prensa vuelvan a reunirse, tras un año en el que se ha concedido el premio Nobel de la Paz a dos periodistas, y en el que han aumentado los desafíos al ejercicio del periodismo.

El último documento de debate del Informe sobre Tendencias Mundiales de la UNESCO “Threats that Silence: Trends in the Safety of Journalists”, destaca como la vigilancia y la piratería informática están poniendo en peligro al periodismo.

Esto se ha puesto de manifiesto en las denuncias de periodistas de investigación y ha llevado a los expertos en derechos humanos de la ONU a pedir una moratoria mundial temporal en la venta y transferencia de tecnología de vigilancia.

La vigilancia puede poner al descubierto la información recopilada por los periodistas, incluida la de los denunciantes, y viola el principio de protección de las fuentes, que se considera universalmente un requisito previo para la libertad de los medios de comunicación y está consagrado en las resoluciones de la ONU.

La vigilancia también puede perjudicar la seguridad de los periodistas al revelar información privada sensible que podría ser utilizada para acosarlos judicialmente y/o atacarlos arbitrariamente.

Existe una creciente presión mundial que fomenta una mayor transparencia en cuanto a la forma en que las empresas de Internet explotan los datos de los ciudadanos, la forma en que estos informan a los modelos predictivos y a la inteligencia artificial, y permiten la amplificación de la desinformación y el odio. Esto se subrayó en la Declaración de Windhoek+30, que pide a las empresas tecnológicas que “trabajen para garantizar la transparencia en relación con sus sistemas humanos y automatizados”.

Se requiere de una mayor transparencia en internet, sobre su manera de informar, y sobre cómo detener la difusión de la desinformación.

Es necesario que las empresas de Internet cuenten con una nueva regulación y gobernanza basada en derechos para hacer frente a la desinformación, la incitación al odio en línea y los contenidos nocivos. Esto debe aplicarse de forma coherente con las normas internacionales sobre libertad de expresión, acceso a la información y seguridad de los periodistas.

Las normas de privacidad deben reforzarse cuando las tecnologías y prácticas digitales, como la retención de datos, la inteligencia artificial, el software espía y las tecnologías de vigilancia, amenazan el derecho a la privacidad.

Es necesario tomar medidas específicas para impedir la vigilancia ilegal de los periodistas, tanto por parte de los organismos públicos como de los privados, y para proteger a sus fuentes.

Hay que tomar medidas claras para prevenir y eliminar los ataques en línea contra los periodistas, las campañas orquestadas de acoso, la intimidación y las violaciones a la privacidad.

Hay que tomar medidas concretas para proteger a las mujeres periodistas, que son especialmente atacadas en línea y fuera de ella, por ejemplo, desarrollando herramientas para hacer frente a la violencia en línea.

Una preocupación inmediata es la viabilidad económica de los medios de comunicación, ya que siguen compitiendo por los ingresos con las empresas de Internet, lo que da lugar a desiertos de noticias y a amenazas existenciales para la viabilidad de la diversidad de los medios.