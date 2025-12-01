Argentina: se realizó el 3er Encuentro Nacional de Evangelizadores Digitales

Con la intención de ir afianzando la red de misioneros digitales y reconocer el aporte de la misión en el mundo digital, Argentina llevó a cabo por tercer año consecutivo el Encuentro Nacional del Evangelizadores Digitales con el apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina.

Dentro del marco del año del Jubileo de la Esperanza, el Seminario Metropolitano de Buenos Aires “Inmaculada Concepción” fue el escenario de este encuentro que buscó reunir -una vez más- a quienes están comprometidos con la tarea misionera en las autopistas digitales.

El fin de semana del 22, 23 y 24 de noviembre más de 200 misioneros digitales de todo el país, algunos de forma presencial y otros de forma virtual, compartieron momentos de oración, formación, intercambio y proyección de la misión en el mundo digital.

Al inicio del encuentro, los misioneros recibieron el saludo de parte de Monseñor Lucio Ruiz del Dicasterio para la Comunicación quien se conectó virtualmente desde Roma para expresar su agradecimiento a los misioneros por la tarea que llevan a cabo y para motivarlos a seguir adelante siendo discípulos de esperanza en el territorio digital. En su intervención, Monseñor Lucio destacó las palabras del Papa León “Vayan a reparar las redes”, destacó -en línea con el pedido del Papa- que “Reparar significa ser constructores de paz en el medio de la hostilidad, tender puentes donde hay muros, generar diálogo donde hay solo gritos. Significa también crear espacios donde se sane la soledad, donde la gente no se sienta descartada, donde las relaciones tengan calor humano”.

Este año, durante el ENED, se dictaron tres talleres en simultáneo, “Herramientas digitales a alta velocidad” a cargo de la Lic. Vanesa Monzón; “Inteligencia Artificial en la Evangelización Digital” a cargo del Mgtr. Walter Agüero e “Iniciación a la misión digital” a cargo del Pbro. Lic. Pablo Savoia.

Además, los participantes contaron con espacios de formación a cargo de la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Santa fe donde Marcos y Juan Pablo, jóvenes miembros de esa pastoral, compartieron sus testimonios en el camino de la misión en el mundo digital. Por su parte, el teólogo argentino Mgtr. Agustín Podestá y la comunicadora católica Mgtr. Claudia Enríquez guiaron un momento de reflexión acerca de los llamamientos del Papa León a los misioneros digitales en el Jubileo de los Influencers y Misioneros Digitales llevado a cabo en el mes de julio en Roma, “estamos llamados en el mundo digital a ser discípulos de esperanza, a tocar la carne sufriente de cristo y a reparar los vínculos rotos. Estamos llamados a ser una red de amor, la red de Dios”, afirmaron.

Durante los días del encuentro, los misioneros digitales contaron con el acompañamiento del Obispo de Quilmes, Monseñor Carlos José Tissera, y del Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Iván Dornelles, quienes valoraron tarea de los participantes como signo de esperanza para la Iglesia que busca estar presente en el mundo digital para dar a conocer la buena noticia a “todos, todos, todos” como nos pedía el Papa Francisco.

La voz de los misioneros

“El encuentro me pareció muy lindo, muy enriquecedor compartir experiencias con misioneros de otros lugares del país cada uno con su carisma y también experimentamos el don de la fraternidad y de la alegría” @viviendo.la.eternidad

“Es la segunda vez que participo del ENED y estoy muy contenta porque llevo muchísimos frutos. Este año me sentí abrazada. Por mi propio testimonio que fue el fallecimiento de mi hija Mily, por causa de un suicidio, la mano de Dios abrazó todo mi duelo y desde ahí sentí la misión de acompañar, a hablar de suicidio en las redes sociales desde la fe”. @natyscheller

“Este ENED significó para mí un reencuentro, un avivar la llama para seguir caminando y echando las redes en las periferias, seguir anunciando la abundante redención con gran misericordia y tender puentes con los que están necesitando ser acompañados en este mundo digital”. @cebandosantosmomentos

“Lo que más me llevo es la experiencia de cada hermano en este camino porque es bastante difícil y las similitudes, esto de sentirnos tan distintos, pero a la vez tan iguales, es una riqueza enorme. Aprendí mucho de cada cosa que escuché, todos tenemos las mismas inquietudes, los mismos miedos, pero Jesús nos llama a pesar de todo eso”. @tuamigadefe