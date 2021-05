ArFeCine: un festival que tiende puentes

La sola mención de cine religioso tiene múltiples interpretaciones. No es un término estático, porque la “constelación de premisas” va cambiando en sus usos y significados. Los organizadores de ArFeCine aluden a dimensiones que se corresponden con lo religioso, pero también a la diversidad de modos que el género humano se vincula con un Dios infinito, expresadas a través del arte. Los hacedores del ciclo, promueven que este festival sea un espacio de reflexión, un encuentro con la paz y el amor al prójimo expresados en películas como definición inmutable.

Desde la edición 2021, ArFeCine extiende su espacio para el diálogo entre diferentes cultos, otra de las aspiraciones fundacionales de este encuentro. Porque no existe religión sin espiritualidad pero sí espiritualidad sin religión. El emérito de medicina español Francisco Rubia, señalaba: `Aunque la palabra “espiritualidad” deriva del latín “spiritus”, que significa “viento de vida”, se suele emplear para definir experiencias que nos mueven en lo más profundo y que se diferencian de las experiencias cotidianas. Asimismo se suele aplicar a toda cualidad humana que nos conecta con un mundo invisible y que definimos como espiritual y que desafía los métodos científicos pero en el que, no obstante, solemos creer y sentir que existe`. El desafío de ArFeCine es buscar y tender puentes para esa espiritualidad sin religión, ya no para ensayar respuestas, ni conquistas, sino para compartir caminos y hacerlos más llevaderos.

Este reto, plantea la compleja tarea de una programación acorde para cada edición del festival. Se bucea en contenidos de calidad artística, con distintos abordajes de la fe. Así como Robert Bresson desarrolló en toda su filmografía la relación del hombre con la fe. Lo sagrado en lo humano se hacen presentes en la filmografía de Pasolini, por mencionar algunos casos. Conscientes del valor de la dimensión espiritual, el confinamiento del coronavirus brinda un marco propicio para repensar nuestro estilo de vida. El tiempo, que por vez primera, es un bien que abunda, nos pone frente a esta variedad de contenidos que fueron especialmente seleccionados. La invitación, es la de rumiar la oferta del ArFeCine, para aprovechar estos cinco días de los 25 films, y actividades especiales que nos ofrecerán desde el sábado 22 de mayo, hasta el miércoles 26.

Uno de los objetivos es no solo ver cine, sino reinterpretar los tiempos que estamos viviendo y ver qué debemos modificar, ya que no podemos ser refractarios a los signos. Nos impulsa Ermanno Olmi, director de “Il villagio di cartone”, precioso film que cierra con una idea interpeladora: “O cambiamos nosotros el curso de la historia, o la historia nos cambiará a nosotros”.