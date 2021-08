Amor a la bicicleta

Darío Porro es un platense fanático del ciclismo. Tiene 50 años que en su casa de La Plata montó un museo, con más de noventa bicicletas de carrera de todos los tiempos.

Su padre Emir fue un conocido referente del mundo de las carnicerías que presidió durante años la Asociación Propietarios de Carnicerías de la región, participaba en las clásicas competencias que se disputaban en el circuito del Bosque.

Creció entre bicicletas; aprendió a cuidarlas y repararlas y, como su padre, abrazó una pasión que lo acompaña en la vida. En la adolescencia Darío también empezó a entrenar y correr en el Bosque y a soñar con tener, alguna vez, una bicicleta como las que veía embelesado por televisión cuando transmitían las llamadas Grandes Vueltas europeas.

“En mi casa las bicicletas eran algo que formaba parte de nuestra vida. Mi papá corrió desde los 20 años y tenía un grupo de amigos con los que nos juntábamos. Así yo me fui metiendo en ese mundo. De chico me acostumbré a moverme en bici para trasladarme por la ciudad”, cuenta Darío, quien desde hace algunos meses empezó a salir a andar en un antiguo velocípedo que provoca asombro entre los ocasionales transeúntes.

Se trata de un modelo con un diseño muy particular en el que se destaca la diferencia de tamaño entre la rueda delantera, de 1,20 metros y la trasera que es muy pequeña. Es, en rigor, un tipo de rodado que precedió a la bicicleta tal y como hoy se la conoce y que fue inventado a principios del siglo XIX.

Darío compró el velocípedo hace unos ocho años a un coleccionista de la ciudad de Lincoln, en el interior bonaerense y, si bien no cuenta con información certera, calcula que debe haber sido fabricado en 1900. Aún hoy, la mayoría de sus piezas y componentes son originales. Después de tenerlo largo tiempo como un adorno en el living de su casa, decidió ponerlo en condiciones y echarlo a rodar.

“Cada vez que salgo es una verdadera fiesta. La gente se queda mirando, me graba con los celulares, me saca fotos. El otro día un señor me siguió con el auto como diez cuadras filmándome y después me preguntaba de todo como si se tratara de algo extraordinario, nunca visto. Generan alegría en la gente, además de curiosidad”.

