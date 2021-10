Algodón solidario

Las hermanas franciscanas de Tamil Nadi llevan a cabo una actividad para ayudar a las jóvenes indias sin trabajo. Assisi Garments es una empresa textil que combina la tradición, la innovación y la protección del medio ambiente, centrándose en el algodón 100% orgánico.

En 1994, unas monjas franciscanas del sur de la India, decidieron poner en marcha una empresa para ayudar a mujeres jóvenes sin trabajo, con especial atención a las afectadas por diversas discapacidades, sobre todo a las sordomudas. Las monjas decidieron que los ingresos no sólo se utilizarían para hacer crecer el negocio, sino también para apoyar otras obras de caridad y asistencia. Para ello, se basaron en el algodón.

Crearon una empresa que emplea a unas 300 personas, cuyo nombre está inextricablemente ligado a sus orígenes franciscanos: “Assisi Apparel” era el nombre de la empresa, que tres años después se convirtió en “Assisi Garments”, especializada en prendas de algodón hechas a mano.

Algodón orgánico y solidaridad

Estos productos procedentes de Tamil Nadu, todos ellos de excelente factura, consiguieron poco a poco hacerse un hueco cada vez mayor en el comercio justo de las tiendas italianas, gracias sobre todo a “Altromercato” y “altraQualità”, que los distribuyen.

Las monjas franciscanas proporcionan alojamiento y comida a las jóvenes que trabajan en “Assisi Garments”, que también proceden del vecino estado de Kerala, donde el componente católico tiene su propia importancia, así como un buen salario mensual, cobertura de la seguridad social y cursos de formación continua.

El objetivo es mejorar los productos, siempre con la máxima atención en los de origen ecológico, pero también hacerlos más atractivos en los mercados internacionales, que van desde América hasta varios países europeos. Los beneficios de las ventas se destinan a diversos proyectos, en particular a una clínica para enfermos de cáncer, pero también a un hospicio, un orfanato, un centro para enfermos de sida, atención a leprosos y educación, incluida una escuela para ciegos. Esto no sería posible si el último eslabón de la cadena que comienza en esos almacenes del sur de la India no fuera el comercio justo.

Producción cien por ciento certificada

En estos años de actividad, “Assisi Garments” también ha logrado la hazaña adicional de combinar tradición, innovación y protección del medio ambiente creando una cadena de algodón 100% orgánico.

Por otro lado, Gots, The Global Organic Textile Standard, el organismo que emite las certificaciones, tiene en cuenta toda una serie de parámetros: obviamente los ecológicos, pero también los puramente productivos y sociales de toda la cadena de suministro. Se trata de la recolección del algodón, el hilado, el corte, el teñido, con la regulación de los materiales y procesos utilizados en la transformación del algodón y otras fibras orgánicas. “Assisi Garments”, por ejemplo, no utiliza tintes que contengan metales pesados o formaldehído, para no provocar alergias en los compradores.

