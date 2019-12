Alberto Fernández asumió como presidente de los argentinos

Desde el Congreso, el mandatario convocó a la unidad, al diálogo y al respeto de las diferencias. Y fue crítico respecto al escenario que deja el gobierno de Mauricio Macri. Algunas de las frases salientes de su discurso. Próximamente análisis sobre las palabras del Presidente.

“Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato social fraterno y solidario”.

“Es tiempo de comenzar por los últimos para poder llegar después a todos”

“No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro”

“Tenemos que superar el muro del rencor y del odio, superar el muro el hambre y el muro del despilfarro de nuestras energías productivas”

“Sin pan no hay presente ni futuro, la vida solo se padece; sin pan no hay democracia y libertad”

“Vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos no bancarios a tasas bajas”

“Vamos a implementar medidas para que todos los titulares del salario social puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo”

“Hemos llegado a esta situación porque se han aplicado muy malas políticas económicas”

“Vamos a convocar a trabajadores, empresarios, representantes del campo y a las diversas expresiones sociales para la puesta en marcha de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia”

“La economía y el tejido social están hoy en estado de extrema fragilidad”

“Para poner a la Argentina de pie, el proyecto debe ser propio y dictado por nosotros”

“El gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default”

“No hay pagos de deuda que se puedan hacer si el país no crece”

“El país tiene la voluntad de pagar la deuda, pero carece de la capacidad para hacerlo”

“No puede haber argentinos de primera y argentinos de segunda. El país es uno solo y debe propender al desarrollo de todas sus regiones”

“Vamos a restituir el Ministerio de Salud”

“Argentina debe integrarse a la globalización pero preservando la producción y el trabajo nacional”

“Sentimos a América Latina como nuestro hogar común. Vamos a robustecer el Mercosur y la integración regional”

“Con Brasil, particularmente, tenemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, respaldada por la hermandad de nuestros pueblos y que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan en la coyuntura”

“Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas”

“Sin Justicia realmente independiente, no hay democracia”

“Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciada por cierta complacencia mediática. Nunca más a una Justicia contaminada por los servicios de inteligencia, a una justicia contaminada por operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno que es utilizada para saldar discusiones políticas ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”

“He decidido intervenir la Agencia Federal de Inteligencia”

“Los fondos reservados serán asignados para financiar el plan contra el hambre”

“Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar muertes por la espalda”

“No habrá pautas del Estados para financiar programas individuales de periodistas. Cuentas claras conservan la amistad y el respeto”

“Pondremos todos los esfuerzos para universalizar la educación de la primera infancia”

“Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes del Estado. Es el deber del Estado reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su completa erradicación”.

“En un contexto de gravedad extrema de emergencia debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirles más esfuerzo a quienes tienen hambre, no se le puede pedir más sufrimiento al que no llega a fin de mes. Debemos salir de esta situación con solidaridad”

“Les pedimos a los que más tienen un mayor aporte solidario para quienes están pasándola mal. El secreto es comenzar por los últimos para llegar a todos”

“Quiero agradecer profundamente la generosidad y la visión estratégica de Cristina”