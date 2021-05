“Ahora más que nunca junto al pueblo”

Declaración del Equipo de Sacerdotes de las Villas de CABA y Gran Buenos Aires en ocasión del 47º aniversario del martirio del padre Carlos Mujica.

En esta fecha tan significativa para el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de CABA y GBA, agradecemos una vez más la vida y el ministerio sacerdotal del padre Carlos Mugica.

Hay dos actitudes que como curas villeros reconocemos en uno de nuestros fundadores y mártir, el padre Carlos Mugica: su vida apasionada por el Reino y por el momento que le tocó vivir.

Esta pasión corre por las venas de este equipo que, durante décadas, sigue en la misma sintonía.

Desde que la pandemia llegó, hasta hoy, seguimos nuestro trabajo espiritual-social en nuestros barrios y villas.

No nos resultó difícil la transformación de capillas en comedores o casas de aislamiento, porque nuestras comunidades vieron natural el partir la hostia un domingo y al otro llenar los tapers de los vecinos. En definitiva la Iglesia se da al partir el pan.

La fe y la acción, una propuesta siempre fácil cuando tiene fecha de vencimiento; ardua y con mucha convicción cuando es para todo momento.

Así, nuestras comunidades pusieron todo el corazón en esta acción de servir a sus hermanos.

En este día que honramos al padre Carlos Mugica en su martirio, queremos destacar a nuestras comunidades:

– Día a día, se fueron transformando en “esenciales”: cocinan, llevan viandas, asisten a los aislados, los acompañan a los hospitales, etc. Y aunque todavía no tienen el reconocimiento oficial de ser esenciales en casi ningún distrito y los criterios para ser “vacunados” no reconocen lo esencial de su labor, con el Papa Francisco afirmamos que no hay futuro sin ellos.

– Cada capilla, en pandemia, se transformó en un lugar donde “contagiar” la esperanza, sea en un plato de comida o en una oración.

– Muchos vecinos, han partido a la casa del Padre, ya sea por el COVID o enfermedades que no pudieron ser atendidas como corresponde. Ellos ahora, junto al Padre Carlos, son luz en el cielo de esta Patria.

– Otros tantos, han transitado los momentos duros de la enfermedad con la fe puesta en Jesús y la confianza en la Virgen.

Hemos aprendido más que nunca, en el momento oscuro de esta pandemia, el valor de una Comunidad Organizada. El camino es seguir fortaleciendo la organización de las comunidades, conjugando la solidaridad y la subsidiariedad, para que la necesaria presencia inteligente del estado, en los barrios populares, pueda ser más fructuosa a la hora de restaurar la dignidad de los vecinos y vecinas.

La pasión del padre Carlos de hace varias décadas atrás, sigue en las venas de este equipo y de nuestras comunidades. Como pudimos ver que aun en este tiempo de dolor, nuestros barrios siguen creciendo por el valor de su Pueblo.

11 de mayo de 2021

Equipo de Curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires

P. Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, Vicario para la Pastoral en Villas de CABA.

P. José María Di Paola, P. Andrés Benítez. Villa La Carcova, 13 de Julio y Villa Curita. Diócesis de San Martín.

P. Guillermo Torre, P. Ignacio Bagattini, P. Agustín López Solari, Diac. Mario Gómez. Villa 31. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Juan Isasmendi, P. Lucas Walton, P. Guillermo Reales. Villa 1-11-14. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Lorenzo de Vedia, P. Facundo Ribeiro. P. Ramiro Terrones, Villa 21-24 y Zavaleta. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Hernán Cruz Martín, P. Gustavo Rofi, Gabriel López: Barrio Don Orione – Claypole. Obra Don Orione. Diócesis Lomas de Zamora.

P. Nicolás Angellotti. Puerta de Hierro, San Petesburgo y 17 de Marzo. Diócesis de San Justo.

P. Carlos Olivero. Villa Palito. Diócesis de San Justo.

P. Gastón Colombres, Villa 15. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Damián Reynoso. Monoblocks Villa Soldati. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Martín Carroza, P. Oscar Gallegos Álvarez, P. Ramiro Pannunzio. Villa Cildáñez. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Adrián Bennardis. Diac. Jorge Ganz. Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Joaquín Giangreco. Villa Trujuy. Diócesis Merlo-Moreno.

P. Nibaldo Leal. Villa Hidalgo. Diócesis de San Martín.

P. Juan Manuel Ortiz de Rozas. San Fernando. Diócesis de San Isidro.

Carlos Morena, José García. Salesianos, Don Bosco. Diócesis de Zárate-Campana.

Miguel Haag, Mario Romanín, Fernando Montes, Juan Carlos Romanín, Guillermo Cejas. Salesianos, Don Bosco. Villa Itatí. Diócesis de Quilmes.

P. Leonardo Silio. Barrios Manantiales, Atalaya, Rififí, Cascallares, Cassasco y La Porteña. Diócesis Merlo-Moreno.

P. Franco Punturo, P. Ariel Corrado. Villa 20. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Pedro Baya Casal. Villa Rodrigo Bueno. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Andrés Tocalini. Villa Los Piletones. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Pedro Cannavó. Villa 13 bis. Barrio Rivadavia I y II. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Omar Mazza, P. Miguel Berriel. Villa Inta y Barrio Mugica. Arquidiócesis de Buenos Aires.

P. Domingo Rehin. Comunidad Beato Angelelli. Berazategui. Diócesis de Quilmes.