Acerca de un término universal.

¿Cuál será la palabra más utilizada del mundo? Pensemos en algo que pueda decirse y comprenderse casi universalmente.

Se trata de OK. Se utiliza una vez por segundo. Está presente en más de 600 lenguas. Es una abreviatura interplanetaria que hasta fue utilizada en la Luna en 1969, cuando Buzz Aldrin y Neil Armstrong confirmaron a Houston que el módulo del Apolo 11 había llegado.

“Okey”, “oki doki”, “okis”, son algunas de las expresiones que se usan para responder breve y universalmente. Es un término que se utiliza para resumir y evitar que la conversación se prolongue innecesariamente.

La cotidianeidad le atribuyó el significado de “todo bien”. Fue el lingüista norteamericano y docente de la Universidad de Columbia, Allen Walker Read, quien se preocupó de encontrar el verdadero origen de la palabra, y dar a conocer que fue utilizada por un presidente norteamericano en busca de su reelección.

Read dedicó varios años de su vida a examinar documentos, hemerotecas y textos antiguos hasta que logró dar forma a la explicación que hoy es la que se tiene por verdadera y dar por tierra con algunos mitos, como aquella que postula que el origen principal del término se utilizaba en la Guerra Civil estadounidense, cuando los soldados utilizaban una pizarra para revelar los muertos en la batalla, “0 killed” (cero muertos) en el caso de que nadie perdiera la vida. Falso.

Origen

Un grupo de intelectuales de Boston, en la década de 1830 promovieron la utilización de un código humorístico de frases abreviadas con errores ortográficos como “OW” para “oll wright”. La mayoría de ellos pasaron de moda y pocas personas se percataron de este detalle, el único que sobrevivió fue “OK” o “oll korrect” .

Hicimos una búsqueda profunda en los archivos, y corroboramos en la edición del Boston Morning Post del sábado 23 de marzo de 1839, la primera aparición del término, con su correspondiente aclaración.

Martin Van Buren, presidente en busca de la reelección de 1840, lo usó como estrategia de campaña en el partido demócrata. Su apodo, “Old Kinderhook“, aludía al lugar donde nació. Así fusionó su apodo con la novedosa y positiva expresión “OK”. De este modo su eslogan, aprovechando el posible doble sentido de sus iniciales con la expresión. Sin embargo, la estrategia no fue la correcta, ya que fue derrotado por su contrincante William Henry Harrison.

Van Buren probablemente no hubiera imaginado que su americanismo sería el más utilizado urbi et orbi. Tampoco sospecharía que su aporte sería tan práctico para aplicaciones como el WhatsApp o los mensajitos de texto.

En ese sentido, su seudónimo fue súper exitoso. El demócrata sería un acérrimo defensor del Ok, pero ponemos en duda su apego en español, al pegadizo “todo bien”. ¿Ok?

