Acerca de Margaret Karram

Árabe, católica, de nacionalidad israelí y de origen palestino. Habla árabe, hebreo, italiano e inglés. Se graduó en Estudios Judaicos en la Universidad Hebrea de Los Ángeles (EEUU). Incansable promotora del diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos partiendo desde hechos concretos, de la vida cotidiana.

Fue delegada del Movimiento de los Focolares para Israel y los Territorios Palestinos hasta 2013. Integró la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Ocupó puestos de responsabilidad para los Focolares en Los Ángeles y Jerusalén. Participó de diversas comisiones y organizaciones para la promoción del diálogo entre las religiones monoteistas (cristianismo, judaísmo e Islam), en la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso, en la Asamblea de Católicos Ordinarios de Tierra Santa y en el Consejo Coordinador Interreligioso en Israel. Trabajó durante 14 años en el Consulado General de Italia en Jerusalén.

Desde 2014 está en el Centro Internacional de los Focolares como consejera para Italia y Albania. Es corresponsable del diálogo entre los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades católicas.

En la original Asamblea del domingo 31 de enero de 2021 fue elegida presidente del Movimiento de los Focolares, con la original forma de hacerse a distancia.

La pandemia, nos acerca una dama con origen palestino, ciudadanía israelí, con fuerte formación judaica y vocación al diálogo. ¡Bravo por ella!

Margaret, ¿cómo empieza tu historia?

Nací en la ciudad de Haifa, Israel, en el seno de una familia muy arraigada en la fe católica. Los valores y los principios cristianos han plasmado en mi formación una fuerte apertura hacia el prójimo, más allá de toda religión y cultura. Vivir en estrecho contacto con quien es distinto es una condición que he aprendido creciendo.

A los catorce años, encuentras a los Focolares y aumenta tu deseo de entrar en acción para cambiar la sociedad y el mundo, usando la potencia del amor…

Exacto… A partir de ese momento inicia mi compromiso con el diálogo que me ha llevado a EE.UU., donde obtuve la Licenciatura en Judaísmo en la Universidad judía de Los Angeles. Al volver a mi patria, junto con la comunidad de los Focolares, me comprometí a difundir el espíritu del diálogo verdadero y sincero entre el mundo árabe y judío, a través de la amistad y el cariño que sólo las relaciones humanas pueden crear. Para mí es inútil hablar de paz en sentido político si antes no se construye a través del contacto entre las personas.

¿Qué sientes al recibir el Reconocimiento, en nombre de tu segunda gran familia, la de los Focolares?

Nace en mí, de forma espontánea, un fuerte sentido de gratitud por dos mujeres extraordinarias. Mi madre, quien me ha enseñado siempre con la fuerza de los pequeños gestos pero concretos, a rezar, perdonar y ver en cada persona un prójimo a quien acoger y amar. La otra es Chiara Lubich, cuya pasión logró conducir hacia Dios miles de personas de cada continente, cultura y religión, demostrándoles con el ejemplo que se puede superar cualquier diversidad o división, contribuyendo a la unidad de la familia humana y a la fraternidad universal. Me comprometí a difundir el espíritu de diálogo entre el mundo árabe y judío

En 2013 recibió el Premio Mount Zion a la reconciliación, otorgado junto con la erudita e investigadora judía Yisca Harani, por su compromiso con el desarrollo del diálogo entre diferentes culturas y religiones. En 2016 recibió el Premio Internacional Santa Rita (de los padres agustinos) por fomentar el diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos.

Margaret Karram comparte sus primeras declaraciones luego de ser confirmada en el cargo de Presidenta, al ser aprobada por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, conforme a la normativa del Estatuto de la Obra de María.

Fuente: Revista Santa Rita de Casia de junio de 2016, entrevista de Alessia Nicoletti a Margaret Karram