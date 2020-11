Abel Gallegos: un joven maestro

El veinticinqueño fue el único golfista argentino en la 84º edición del Masters de Golf.

Recordamos que el jugador de Las Mulitas Golf Club, obtuvo su plaza al conquistar el campeonato amateur latinoamericano, durante el pasado mes de enero (ver https://ciudadnueva.com.ar/de-25-de-mayo-al-mundo-deportista-for-export/).

Pandemia mediante, el gran Abel se las ingenió para llegar en forma a uno de los mayores logros de su vida: el de pisar el paraíso para cualquier golfista, que es el derecho de acceder a una plaza en uno de los mejores dos torneos del noble deporte.

No solo eso, con sus 18 años, Abel Gallegos fue el más joven de los seis aficionados de todo el mundo que jugaban, y de los restantes 85 profesionales que competían.

Supo ganarse la simpatía de muchos jugadores, e intercambió jugosas charlas y vueltas de práctica con jugadores de la talla de Phil Mickelson, Bryson de Chambeau, Rickie Fowler, Tommy Fleetwood y Rory McIlroy.

Acompañamos el testimonio de Juani Gil, quien fue caddie de Abel en Augusta y relata de primera mano, algunas anécdotas de su paso por el Masters.

Su juego no fue el mejor, y no superó el corte. Pero la experiencia ya de por sí, es inolvidable. Desde este portal, vaticinamos que en 2021, el joven golfista recibirá no una, sino varias invitaciones para jugar en torneos importantes del golf mundial.

En este hipervínculo se puede observar un breve resumen de su juego en Augusta.

Se gana, no solo en triunfos, sino capitalizando experiencia. ¡Bravo Abel!