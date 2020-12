20&20: un año eclipsado

Si tuviéramos que resumir un año dispar, que tuvo emociones de la A a la Z, creo el mejor exponente es el impar 20&20.

Pruebas al canto, el lunes 14 de diciembre cerca del mediodía, en gran parte de nuestra bendita Casa Común, la luna cubrirá al sol y se hará realidad la inolvidable canción de Les Luthiers, La bossa nostra. Aquella que reza: “Cuando de repente/ Um oscurecimiento!/ Um que?/ Um oscurecimiento!/ En pleno día?/ É, fizo a noite en pleno día”.

Agradecemos a los versátiles Luthiers, quienes nos ayudan a comprender parte del irracional 20&20. Música es cultura, rezaban sus discos al pie de página. Efectivamente, porque nos iluminan (aún en tiempos de coronavirus, chicos previsores estos luthiers!)

Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se ubica delante del Sol, impidiendo que sea posible ver la totalidad de dicho astro.

El eclipse del lunes 14 de diciembre tendrá lugar cerca de mediodía y se podrá ver de “forma total”, o sea con un ocultamiento del 100%, en gran parte de Río Negro y Neuquén, puntualmente en una franja de unos 90 a 100 km. de ancho que atravesará a ambas provincias.

Fuera de esta franja, se observará de “forma parcial” en toda la Argentina y en varios países de América del Sur. Desde Chubut, también se podrá contemplar el eclipse con elevados porcentajes de ocultamiento que superarán el 90%. En Puerto Pirámide: 96,26% – Puerto Madryn: 95,16% – Punta Tombo: 90,13%. El fenómeno sucederá entre las 11:40 y las 14:50 hs, siendo su máximo, cuando se hará “de noche en pleno día”, entre las 13:05 y 13:25 hora criolla.



Una interpretación

El sol y la luna han estado siempre presentes en la historia de la humanidad y junto con el resto de los astros han servido de explicación para varios fenómenos naturales. Para nuestros antepasados, los eclipses representaban un fenómeno en que la fuente vital de energía desaparecía, sin saber si su abandono sería transitorio o definitivo. Para varios pueblos las deidades vivían en el cielo, y un eclipse podría significar alguna manifestación o presagio. Los eclipses totales de Sol eran interpretados por los viejos sabios como designios de las divinidades que guiaban los destinos de su población, en la mayoría de los casos eran vistos como presagios negativos.

Por ejemplo, este lunes hubo catástrofes digitales en Argentina, y en otros puntos del universo, no por una cuestión astronómica, sino porque el astro digital, Mr.Google sufrió un eclipse digital. Lamentablemente Les Luthiers no compusieron ná al respecto (aún). El 14 de diciembre de 20&20, varios servicios del imperio digital de “Mr.G.” no funcionaron, o se “rompieron”. Así no dispusimos de Google Documents, o de YouTube. No es una pavada, menos en estos tiempos de confinamiento, aislamiento, distanciamiento, donde la cercanía es solo digital. Un magnífico resumen de lo que significa este año, donde estamos aprendiendo a amigarnos con la flexibilidad y el caos.

De todos modos, levantemos la mirada al cielo. Hoy más que nunca, y hagámoslo desde las 11 de la matina (con los cuidados y recomendaciones que hacen desde el Planetario de la Ciudad de La Plata, que son muy importantes). Propongo no nos perdamos cierto rumor, que corrió por tradición oral entre los antecesores de nuestro querido cacique Patoruzú. Entre los mitos y leyendas tehuelches se dice que la luna y el sol no se conocían porque ella se levantaba cuando el sol ya se había acostado. Las nubes que estaban siempre en el cielo fueron las que les contaran de la existencia del otro. Fue así que el sol tuvo deseo de conocer a la luna y la luna de conocer al sol y comenzaron a espiarse: la luna se quedaba un poco más para ver salir al sol y el sol se apuraba para ver a la luna. Así se fueron enamorando y por fin decidieron casarse. El primer beso fue un eclipse total de sol…

Tenía razón el Galán, don Roberto: ¡Hay que besarse más!