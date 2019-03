¿Qué pasa con Facebook e Instagram?

Las dos redes sociales indicaban problemas en su funcionamiento, sobre todo para subir fotos y videos.

Desde ayer miércoles, a eso de las 13,00, miles de usuarios reportaron errores a nivel mundial de Facebook e Instagram, servicios que no permitieron subir fotos ni videos ni menos hacer comentarios inteligentes o no, o editar con facilidad los mismos. Hay casos en que directamente la pantalla queda bloqueada y no avanza en el sector inicio.

Ambas redes sociales, de propiedad de Mark Zuckerberg, comenzaron a fallar cerca de las 13:00 horas en distintos países, según recoge el sitio Downdetector.

Durante la tarde, también el WhatsApp presentó problemas al intentar mandar fotos y videos a los contactos.