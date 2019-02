“Messi está acostumbrado a jugar un fútbol totalmente diferente al de la Selección”

Javier Mascherano, conocedor del mejor jugador del mundo como pocos, volvió a escena en una entrevista desde China.

Lionel Messi sigue siendo centro de atracción del fútbol mundial. Esta tarde, de hecho, el foco estará puesto en el Santiago Bernabeu, donde Real Madrid y Barcelona definirán quién será finalista de la Copa del Rey. Además, hay expectativa sobre qué sucederá el domingo, cuando el técnico de la Selección Nacional, Lionel Scaloni, dé a conocer la lista de convocados para los próximos amistoso frente a Venezuela y Marruecos.

En ese contexto y lejos de los flashes como cuando era líder de la albiceleste, Javier Mascherano habló a través del canal Fox Sports y se refirió al presente del crack del Barcelona y su desempeño en la Selección, cuando le preguntaron por qué la Selección no pudo aprovechar a Messi.

“Estuvimos 19 partidos sin perder en competiciones internacionales. 7 en el Mundial (2014) y 6 en cada Copa América (2015 y 2016). Obviamente dentro de esos hubo algunos en los que no jugamos bien y otros que sí. Pero no fue todo malo. Leo está acostumbrado a jugar un fútbol totalmente diferente al que jugamos en la Selección Argentina. El Barcelona basa todo su juego en la estructura, es académico el juego del Barcelona. Los jugadores vienen practicando hace 15, 20 años. Quizás ahora cambió un poco porque no hay tantos jugadores de la casa y al que llega puede costarle un poco más. Entonces en un juego tan académico, con una estructura, y más allá del resultado no se cambia, se juega así. Leo ha vivido eso durante veintipico de años. Y cuando viene a la Argentina tiene que convivir con cambio de entrenadores, de manera de pensar, ideas, que uno es más protagonista en el juego que otro. No es tan fácil. La Selección no es fácil”.

Y comparó incluso lo que le ha costado a campeones del mundo como España y Alemania, sólo que desde Argentina “parece que lo de los demás brilla y lo nuestro no. Hay que tener la misma vara para comparar lo de afuera y lo de adentro”.