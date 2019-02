En Montevideo se busca hoy una salida a la crisis en Venezuela

Se realiza la primera reunión del Grupo de Contacto, con representantes de la Unión Europea, más Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México y Uruguay.

Montevideo será hoy sede de la reunión del grupo internacional de contacto que intenta mediar en la crisis política que vive Venezuela. El grupo está integrado por la encargada de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini (foto), y representantes de ocho Estados miembros del bloque (España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido) junto con Bolivia, Costa Rica, Ecuador, y en especial México y Uruguay que han promovido la reunión.

La ONU reiteró en los últimos días que está dispuesta a mediar en Venezuela si Gobierno y oposición se lo piden, insistiendo desde la autoproclamación del diputado de la asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, como presidente interino, en que no le corresponde reconocer o no a jefes de Estado. También el Papa Francisco ha afirmado la disponibilidad de la Iglesia católica para mediar en la crisis, siempre y cuando las dos partes lo soliciten. Por otra parte, la Asamblea Nacional de Venezuela, de la que Guaidó es presidente, ha aprobado una declaración en la que no aceptará un proceso de diálogo que solo prolongue los sufrimientos de los venezolanos. De este modo se aludió a la estrategia del presidente Nicolás Maduro, quien ha utilizado el diálogo precisamente para ganar tiempo.

Mientras tanto, la ONU continúa trabajando con el Gobierno de Nicolás Maduro en sus programas humanitarios y de desarrollo para garantizar el apoyo a la población del país.