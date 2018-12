El Krakatoa vuelve a sacudir Indonesia

Un tsunami se llevó la vida de al menos 281 personas en el estrecho de Sonda. No hubo temblores ni otras señales previas. La zona sigue en alerta.

El legendario volcán Krakatoa ha vuelto a causar estragos en Indonesia. Al menos 281 personas murieron y un millar resultaron heridas después de que un tsunami azotara el sábado las costas del estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra en medio de las cuales se sitúa el volcán. El Anak Krakatoa, surgido en 1883 luego de la explosión del original Krakatoa, sería el responsable de una avalancha submarina que habría provocado el tsunami. Las islas del estrecho de Sonda son un tradicional destino turístico y lo más probable es que el conteo de las víctimas de la catástrofe sea destinado a incrementarse. Hay áreas que todavía no han sido exploradas por las autoridades tras el episodio sísmico.

El Centro Indonesio de Vulcanología y de Gestión de Riesgos Geológicos, había constatado la intensificación de los signos de actividad, informa France Presse. Durante la tarde del sábado, hubo una breve erupción, que lanzó a la atmósfera una columna de cenizas de varios cientos de metros. No son frecuentes estas erupciones submarinas, pero cuando ocurren suelen desplazar el agua del mar en modo repentino. No hubo alerta preventiva debido a que no hubo un temblor previo, que suele producirse antes de los tsunamis.

También los pobladores de las zonas que se asuman al mar señalaron no haber notado las señales que suelen preceder un tsunami, como la retirada de las aguas. A tal punto no fueron percibidas señales previas, que varias víctimas fueron provocadas por las olas al llevarse por delante los participantes de un concierto de una banda rock en Pandeglang.

Las autoridades alertaron a la población de la existencia de peligro en las zonas de los litorales, ya que el volcán sigue en actividad. Indonesia, con 260 millones de habitantes, se sitúa sobre el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. Más de 2.700 muertos se registraron este año por sismos de elevada intensidad que se han producido en el país, con cientos de miles de desplazados.

La erupción del Krakatoa en 1883, fue de una magnitud inimaginable. Se estima que la explosión tuvo la fuera de 10.000 bombas atómicas como la que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945, el tsunami que siguió provocó olas de 40 metros de altura que arrasaron con cientos de poblados y provocaron más de 36 mil muertes. Las olas recorrieron miles de kilómetros.