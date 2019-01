El gobierno de Colombia no aplicará ceses al fuego bilaterales

Lo reafirmó el presidente Iván Duque, quien acusó a la guerrilla del ELN de haber seguido en su actividad hostil durante las conversaciones de paz.

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmo que durante su gobierno no habrá un alto al fuego bilateral con milicias armadas como el ELN, como ocurrió durante el mandato de su antecesor, Juan Manuel Santos. Duque afirmó que “respeta” cualquier decisión que en ese sentido se haya tomado en el pasado, pero que él no está dispuesto a equiparar a los grupos armados ilegales con la Fuerza Pública. “Nuestro gobierno no obrará jamás buscando ceses al fuego bilaterales, porque no voy a homologar a los que defienden la Constitución por un mandato legítimo con los que la quieren fracturar y pisotear”, dijo el presidente. Duque insistirá en la búsqueda dialogada de la paz, pero sin ceder en los requisitos que exigen al ELN para sentarse a negociar la paz.

El presidente reiteró que “dejé claro a esa organización que nuestro gobierno no avanzaría en ningún tipo de conversación si no se cumplían dos fundamentos: la liberación de todos los secuestrados y el fin de todos los actos criminales”. Duque sostuvo que el ELN nunca dejó de delinquir mientras sostenía conversaciones de paz en La Habana (Cuba). Por ello, respondió una vez más a la polémica suscitada respecto del cumplimiento o no de los protocolos pactados por el Estado colombiano, el ELN y los países garantes del proceso de paz. Advirtió que Colombia es un Estado que cumple con la palabra empeñada ante la comunidad internacional, pero acudió a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, expedida en el 2001, para defender su postura de desconocer tales pactos. “Y reclamamos de la comunidad internacional respetuosamente la colaboración para aplicar los mismos fundamentos cuando se presentan actos como ese acto cobarde”, dijo Duque, refiriéndose al atentado perpetrado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. A raíz de ese atentado, en el que perdieron la vida una veintena de efectivos, el presidente suspendió el proceso de paz con el ELN y solicitó la detención de la cúpula guerrillera que se encuentra en Cuba.

“Hoy les pido a todos los países que tengan algún tipo de información y de acción, que cumplan con el deber de entregar esos sujetos que han participado en la elaboración de este plan macabro para que se haga justicia en nuestro país. Nuestra cooperación también es en doble vía con el terrorismo”, dijo el presidente.

Finalmente, el presidente recalcó que su deber como jefe de Estado y de gobierno es el de mantener la cooperación judicial con los demás países. “Estaremos honrando la palabra como lo ha hecho siempre el Estado colombiano para que la cooperación se ejerza de buena fe y para buscar las sanciones que se merezcan sin menoscabo de cumplir las obligaciones con la justicia colombiana, una vez se hayan cumplido las sentencias en los países que requieran a esas personas”.