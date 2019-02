El debate debe ser ampliar la democracia

En las elecciones 2019 habrá dos nuevos “protagonistas”: la Ley de Paridad de Género y los debates presidenciales obligatorios.

Las elecciones del corriente año tienen dos novedades importantes: en primer lugar, regirá por primera vez la Ley de Paridad de Género para elegir legisladores. En segundo lugar, y no por eso menos importante y trascendente, se realizarán dos debates presidenciales obligatorios.

Con respecto a la Ley de Paridad de Género, la norma obliga a los partidos políticos a confeccionar listas con un 50 por ciento de candidatos hombres y el mismo porcentaje de mujeres. Esto regirá para elegir legisladores para el Congreso y el Parlamento del Mercosur.

Por primera vez en la historia política e institucional de la Argentina se realizarán, al menos, dos debates presidenciales obligatorios. El primero ya está programado –de acuerdo al calendario electoral– para el día 13 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que el segundo deberá llevarse a cabo en una provincia.

A diferencia del debate presidencial de 2015, estos serán de carácter obligatorio y se prevén sanciones para el/los candidatos que no se presenten. Asimismo, de igual modo que ocurrió con el excandidato presidencial Daniel Scioli en el primer debate de las últimas elecciones, la normativa establece que se deberá dejar vacía la silla del postulante que no se presente.

Sin lugar a dudas, el debate presidencial es una herramienta sumamente importante para los ciudadanos, ya que es uno de los pocos momentos donde los candidatos se ven expuestos frente a la sociedad para explicar sus proyectos y políticas de gobierno a implementar en caso de ser electos.

El Vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Alberto Ricardo Dalla Via, informó que la entidad, encargada de realizar el escrutinio definitivo, puso en marcha “un consejo plural de asesoramiento para definir el formato y los temas de exposición por parte de cada uno de los candidatos a presidentes”. Asimismo, el funcionario afirmó que aún no se fijó el lugar, en la CABA, donde se realizará el debate el próximo 13 de septiembre, como así tampoco se definió a los moderadores. “Se está trabajando en ello, junto con representes de todos los partidos políticos”, expresó Dalla Via.

El grueso de la sociedad manifestó en 2015, de una forma u otra, interés por la concreción de un debate presidencial, clara muestra de ello fue el trabajo realizado por diferentes ONG, la cantidad de transmisiones (el rating) de las dos ediciones de Argentina Debate, que culminaron con un proyecto de ley aprobado por el parlamento para fijar la obligatoriedad de los debates presidenciales. En estos comicios, será responsabilidad de los candidatos/as de estar a la altura de las circunstancias y hacer uso de esta herramienta con compromiso y honradez.