BA Jazz Festival

Desde el miércoles 14 hasta el lunes 19 de noviembre, Buenos Aires será (nuevamente) un festival a puro jazz.

Habrá conciertos al aire libre, seminarios, clases de baile, cine ad hoc e infinidad de eventos para disfrutar en la ciudad.

El BAJazz crece en cantidad de sedes, en conciertos y en actividades. Ya es un clásico imperdible, que motiva la visita de personas, que eligen noviembre como excusa para viajar a BA, y disfrutar de esta fiesta, que es ideal para acercarse a este noble género musical. Y también para los especialistas, que tienen sus predilecciones marcadas en materia jazzera.

La apertura estará a cargo de la legendaria inglesa Norma Winstone y su trío. Será el miércoles 14, a las 20:30 hs., en la Usina del Arte. Norma será la maestra invitada del Workshop de Jazz Vocal.

Para quienes gustan de la vida al Aire Libre habrá propuestas para disfrutar las noches porteñas en el Anfiteatro del Parque Centenario y en la Plaza de la Usina.

Formarán parte de la movida jazzera artistas como Javier Malosetti, Luis Salinas y Ligia Piro, entre tantos otros. Habrá presentaciones itinerantes en distintos barrios, a cargo del grupo Oído Obsoleto e intervenciones sorpresas en el Aeroparque local.

También estará presente la ciencia musical de Jazzología, con su experiencia de difundir la buena música ininterrumpidamente a lo largo de 34 años. Por eso, Carlito Inzillo formará parte de esta edición.

Habrá espacio participativo, sábado y domingo por la noche en la Plaza de la Usina,

para animarse a llevar un instrumento o cantar y compartir música entre amigos

bajo las estrellas.

Para los danzarines, habrá “Pistas de Baile” en distintos barrios, para que los vecinos muevan los piececillos y el corpacho, para bailar y disfrutar clases de salsa y swing. El cierre en el anfiteatro Lezama será a puro swing.

Horacito Vargas presentará su libro “Gente con swing”, y lo hará acompañado por Diego Fischerman, Sergio Pujol y Marcos Mayer.

Si te gusta el séptimo arte, no te pierdas “Cine & Jazz” en el Museo del Cine, porque habrá cinco largometrajes de película Night Bird Song: The Incandescent Life of Thomas Chapin; Piano Blues, documental dirigido por Clint Eastwood; Anita O ́Day: The Life of a Jazz Singer; Charlie Haden: Rambling Boy; y Sonic Mirror, tour mundial de Billy Cobham.

Indagen en internet – http://festivales.buenosaires.gob.ar/2018/jazz/es/home

Enjoy it!