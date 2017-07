Viejo es el viento y sigue soplando

El mundo quedó maravillado el último domingo con una nueva demostración de Roger Federer quien, a dos semanas de cumplir 36 años, ganó Wimbledon por octava vez, sumando 19 torneos de Grand Slam. Lo hizo de manera admirable, como todo lo que gana: no perdió un solo set en todo el torneo.

Manu Ginóbili la semana que viene cumplirá 40 años y acaba de anunciar vía Twitter que continuará jugando en San Antonio Spurs, al menos un año más. En la última temporada demostró su vigencia y es el máximo referente de su equipo en la liga de básquet más importante del mundo.

🇦🇷Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40

🇺🇸Back with the @Spurs for another season #thrilled #youngat40

— Manu Ginobili (@manuginobili) 19 de julio de 2017