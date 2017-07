Venezuela en vilo

Según el Gobierno, 8,1 millones de personas votaron por la Asamblea Nacional Constituyente que desde hoy asume como Legislativo. Hubo muertos y heridos.

El régimen chavista de Venezuela ha conseguido el objetivo que se había fijado: anular definitivamente el único poder del Estado que no respondía a su ideología, la Asamblea Nacional que desde las últimas elecciones estaba siendo controlada por la oposición.

Lo ha hecho ayer con la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente votada por casi 8,1 millones de votantes, es decir, con algo más del 41,5% del padrón electoral. Lo ha hecho sin que la oposición haya presentado candidatos para la Constituyente, puesto que ha rechazado desde su anuncio la convocatoria a escribir una nueva Constitución. Por tanto, será una Constituyente enteramente dominada por el oficialismo. Y lo ha hecho durante un fin de semana en el que han muerto entre 10 y 15 personas, y un número no precisado de heridos, en incidentes entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Es decir, en un clima de violencia que, independientemente de dónde se haya originado, dista mucho de ser el ideal para realizar votaciones rechazadas por la mitad de los votantes. Hace dos semanas, la oposición realizó una consulta, no reconocida por el oficialismo, en la cual unos 7 millones de votantes rechazaron la convocatoria de una Constituyente.

En la actual situación que vive el país, ambas cifras de los dos días de votación parecen ser muy dudosas.

El presidente Nicolás Maduro obtiene, además, este resultado mientras el ex jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y dos ex presidentes de América latina, la Santa Sede y la Unasur intentaban mediar alguna forma de diálogo entre oficialismo y oposición. Numerosas voces habían aconsejado a Maduro no recurrir este camino de dudosa legitimidad.

A partir de hoy cesa sus funciones la Asamblea Nacional y las asume una Constituyente conformada enteramente por oficialistas, no se sabe bien durante cuánto tiempo, con la tarea de escribir una nueva Carta Magna y, según palabras del presidente Maduro, para poner orden, establecer la verdad sobre la violencia de estos meses, a través de una comisión ad hoc, estabilizar el país y ofrecer paz al pueblo. Varios países de la región han rechazado el resultado de ayer: Colombia, Perú, Panamá, Brasil, Argentina, México, Chile, Costa Rica, y también Suiza, Estados Unidos y España.

La oposición sigue convocando a la protesta y es difícil imaginarse que no habrá más violencia. En estos meses de frecuentes incidentes, los muertos han sido unos 120.

Venezuela mantiene la forma de un orden democrático, pero todo indica que éste se ha quebrado con la realización de la votación de este domingo porque ¿qué tan legítima puede ser una Constituyente oficialista, en medio de un país en llamas?

