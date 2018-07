Ciudad Nueva dialogó con Rosana Triunfeti, team leader del equipo de difusión de la Campaña #Valelavida, promovida por la Junta de Educación Católica del arzobispado de Córdoba, que busca “comunicar entre las grietas” surgidas por el debate sobre el aborto.

¿Podés describir el escenario del tema aborto en el marco de la provincia de Córdoba y los colegios católicos?

El escenario es variado, rico y complejo. No hay estudios ni mediciones que proporcionen información actualizada y con cierta rigurosidad sobre el posicionamiento del tema en los colegios de Córdoba, pero podríamos decir que hay colegios católicos que están muy comprometidos, marcaron posición y organizaron actividades a favor de la Vida, juntaron firmas para presentar a los Senadores de Córdoba; otros que se suman con más lentitud; docentes que dan clases con pañuelos celestes al cuello y otros que no quieren dejar una posición definida frente a los alumnos.

Docentes que pensaron modos de ayudar desde el respeto a los alumnos que iban a clases con pañuelos o pulseras celes y verdes. Esta variedad puede interpretarse rica y multifacética en Córdoba o por el contrario algo desarticulada, donde cada institución decide libremente de acuerdo a su línea, qué y cómo trabajar en lo pedagógico y pastoral sobre el debate nacional en el marco del proyecto de legalización del aborto en la Argentina. También están los docentes católicos comprometidos y en contra de la legalización del aborto que trabajan en colegios de gestión estatal y comentan que no siempre pueden expresarse libremente porque esto podría comprometer su trabajo. El escenario es amplio.

¿Cómo surgió esta campaña Verde-Celeste? ¿Cuáles fueron las alarmas que sonaron para generar estos mensajes?

La Campaña #ValelaVida es una iniciativa del Consejo de Educación Católica de Córdoba que cuando se advierte la “grieta”, la división entre bandos celestes y verdes, y dentro de estos bandos otros con matices a favor y en contra de la legalización del aborto, nos llamaron para que desde la Comunicación le ayudemos a organizar alguna propuesta que se fue armando sobre la marcha. El valor de lo pequeño fue una apuesta (mejor accidentados pero no inmóviles) y así nació este espacio que llamamos “Comunicación entre las grietas” y los de la unidad, el respeto, el amor, comunicar más lo que une que los que nos separa, movilizaron la campaña #ValelaVida.

La intención, el corazón de la propuesta de comunicación en sí misma es educativa y a esta institución que tiene la misión de definir políticas de educación le preocupa y moviliza educar más comprometidamente por la Vida desde un sentido amplio, entendida no solo desde el aborto sino afrontando los desafíos de una educación en formación de valores.

Esta división de bandos se puede constatar en la realidad. Recuerdo que le pedí un testimonio a una docente de nivel inicial de un colegio de gestión estatal, mamá de cuatro hijos y me dijo “estoy dolida porque no podemos reunirnos con amigos porque este tema nos tiene distanciados porque pensamos distinto, y yo no quiero que nos pase porque lo que más me importa es estar cerca y dar algo a los que necesitan…”

Familias que entre padres e hijos se enfrentan en discusiones por el tema de la legalización del aborto y los derechos de la mujer sin poder encontrar puntos de encuentro.

¿Evalúan que están trabajando con parámetros habituales en la comunicación eclesial en la Argentina o se sienten, un poco, una rara avis?

Los parámetros tal vez sean habituales, creo que este “espacio de comunicación entre las grietas” tiene una impronta creativa y audaz a nivel estratégico en lo comunicacional, lo pensamos como si fuera una campaña política de pocos días. En la comunicación eclesial a nivel nacional se vienen haciendo trabajos serios en comunicación aunque tal vez más de lo mismo y desarticulado, nos falta crecer en comunicación orgánica, generosa, de reconocernos los talentos y aunar esfuerzos, somos profesionales y eso suma pero lo más importante es que tenemos en común que somos misioneros de la era digital.

¿Cómo está compuesto el equipo de comunicación que asumió el desafío?

El equipo es básicamente el mismo que trabajó en la Comunicación y Prensa para la beatificación de Madre Catalina de María Rodríguez (11.11.17). Porque esa cobertura se confirmó en lo cotidiano como un “Caso” en la comunicación en salida. Y además coordinamos otros proyectos. Creo que desde el Consejo de educación valoraron este trabajo y nos convocaron. El equipo está integrado por una coordinadora a cargo de la dirección de contenidos y nexo con el Consejo de Educación Católica de Córdoba y Juntas diocesanas; Diana Sulikowsky, diseñadora en dirección artística-imagen y diseño de la landing (plataforma de soporte); cuatro community Manager en el equipo de redes sociales (DiCuore) -porque la apuesta es en las redes sociales-, y dos personas en producción de videos (apuesta para generar alto impacto). Y en la institución que lo promueve (Consejo de educación) el equipo directivo integrado por un sacerdote asesor y tres laicos trabajando a la par.

¿Piensan que podría federalizarse esta propuesta? ¿Cuáles son las expresiones que lograron hasta la fecha? (flyers, videos, gráficas, slogans, etc.)

Cuando pensamos en este plan temporal de comunicación asumimos la complejidad de llegar más allá de nosotros mismos, de los que coincidimos en la postura a favor de la vida, pero la apertura fue contundente y ecuménica desde el principio, los Obispos de Córdoba lo aprobaron de inmediato, se sumaron otros credos, las Iglesias Evangélicas, asociaciones y redes a favor de la vida que están trabajando desde hace mucho tiempo.

Son cinco panes y dos peces, Jesús los multiplicará si le parece bueno, confiamos en eso. Ojalá sirva para otros y que podamos con este mensaje alcanzar la mayor capilaridad posible.

¿Se están sumando colegios que piden la gráfica para la comunicación en los colegios?

Si, las piezas gráficas se están difundiendo en el sitio www.valelavida.com y en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y por Whataspp.

Ya se lanzó el primer video presentado este espacio de comunicación por la Unidad y se están trabajando otros para los próximos días. En el planning de redes incluimos contenido propio, contenido compartido que responde a este enfoque, confeccionamos un petitorio de firmas para educadores y padres que se presentará a los senadores antes del miércoles 1 de Agosto, afirmaciones destacadas de senadores y expositores “directo desde el Senado” para aportar información actualizada.

¡¡Los invitamos a sumarse!! No hay bandos ni colores, la Vida es VIDA.