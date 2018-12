Uruguay no concedió asilo político al ex presidente peruano Alan García

El gobierno considera que hay plena vigencia del estado de Derecho y que no se concede asilo a quien es investigado por delitos comunes.

El ex presidente de Perú, Alan García, deberá enfrentar como cualquier otro ciudadano las imputaciones que le formula justicia de su país, porque Uruguay no le concedió el asilo político. Lo anunciaron el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y su ministro de Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, en declaraciones a la prensa. “No hemos concedido el pedido de asilo porque en Perú funcionan libremente los tres poderes del Estado”, dijo Vázquez. Por tanto, en cuanto se le comunique a García que no se le concedió el asilo, deberá retirarse “inmediatamente” y “por sus medios” de la embajada. “De la misma forma en que entró, tiene que salir”, afirmó el mandatario.

Alan García solicitó este recurso luego de que la justicia lo investigara por presunta corrupción vinculada al caso Odebretch. Los jueces habían resuelto impedirle salir del país durante 18 meses, puesto que el ex mandatario peruano reside últimamente en Madrid, lo que dificultaba sus comparaciones ante los magistrados. Ya en el pasado, ante acusaciones por corrupción, García primero se refugió en Colombia, desde donde regresó cuando prescribió el delito que se le imputaba.

El canciller uruguayo Nin Novoa aclaró que “no es lícito conceder asilo a quienes se encuentren investigados por delitos comunes”. La Justicia peruana quiere determinar si el expresidente aceptó sobornos de Odebrecht a cambio de que se le adjudicara un contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, durante su segundo mandato (2006-2011). La Fiscalía está investigando sobornos por un total de más de US$ 24 millones que Odebrecht ha reconocido haber pagado a los sucesivos gobiernos peruanos entre 2005 y 2016. El presidente Vázquez también informó que hubo un profundo estudio de la situación luego de recibir los antecedentes de la justicia peruana.

En las últimas semanas, congresistas peruanos realizaron gestiones a favor y en contra del ex mandatario acusado. Vázquez también explicó que en un primer momento de dio refugio a García en la embajada de Uruguay en Lima según lo que establecen los tratados vigentes, luego de lo cual se analizaron los documentos pertinentes tomándose finalmente la determinación de negar el asilo político.