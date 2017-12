Lo dijo la ex presidenta Cristina Fernández tras el fallo con el que el juez Claudio Bonadío la procesó y pidió su desafuero.

Fue un jueves por demás agitado respecto a la actualidad política y judicial. En la madrugada, había sido detenido en Río Gallegos Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica, mientras que desde la primera hora de la mañana y durante el correr del día, la Policía Federal hizo lo propio con el dirigente piquetero Luis D’Elía, el ex canciller Héctor Timerman, el militante islámico Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche.

A estas detenciones se le sumó el procesamiento y pedido de desafuero de la ex mandataria, quien días atrás juró en el Congreso como Senadora. Todas estas determinaciones, Bonadío las tomó en el marco de la causa iniciada a raíz de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Según el actual fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que permitiera dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.

Las decisiones del juez provocaron un enorme revuelo e inmediata desaprobación de buen parte del arco político, donde varios, que incluso están en veredas opuestas a Cristina Fernández, como Florencio Randazzo, calificaron el accionar de Bonadío como “un disparate” y otros, como Miguel Pichetto, declararon que “no corresponde el pedido de prisión preventiva” y que su bancada en el Senado “no apoyará el desafuero”.

A su vez, tampoco se hizo esperar la reacción de la propia ex presidenta, quien convocó a una conferencia de prensa en la que descalificó el modus operandi del juez, quien la procesó por “traición a la Patria” y criticó duramente al Gobierno:

“Una causa inventada sobre hechos que no existieron”.

“Todo esto que sucede es un despropósito y un exceso, estos no tiene nada que ver con la justicia y la democracia”.

“Macri es el director de la orquesta y Bonadío ejecuta la partitura judicial”.

“No hay causa, no hay delito, Bonadío lo sabe, el gobierno lo sabe, el presidente Macri lo sabe”.

“Es una cuestión no judiciable (el Memorándum firmado con el régimen de Irán durante su gestión para intentar avanzar con el caso AMIA). Nunca pensé que un juez de la Nación sería capaz de semejante disparate. Para que haya una acusación de traición a la patria debe darse una situación de guerra y este magistrado considera que los atentados de la AMIA y la embajada lo son”.

“No sólo violan el Estado de Derecho, sino que buscan hacer daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la Justicia, ni con la democracia”.

Por otra parte, Cristina Fernández denunció una “persecución política sin precedente”, y que su procesamiento tiene “un responsable: el presidente Mauricio Macri”.